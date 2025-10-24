Tragédia Mississippiben: két kisfiú fulladt egy medencébe, az anyát letartóztatták

A hatóságok szerint a bejelentést követően a helyszínre érkező rendőrök eszméletlen állapotban találták a két fiút a medence közelében.
A gyerekeket kórházba szállították, ahol a Jackson megyei halottkém hivatalos vizsgálata szerint már nem tudták megmenteni őket.
David Bever, Gautier rendőrfőnöke a tragédia kapcsán elmondta: „Ez egy felmérhetetlenül szomorú esemény, amely mélyen megrázta közösségünket. Szívünkben együtt érzünk a családdal, a barátokkal és az elsősegélynyújtókkal, akiket ez a szívszorító veszteség érintett. Arra kérünk mindenkit, hogy gondoljanak rájuk, miközben a nyomozók továbbra is a válaszokat keresik” – írta a People.
A rendőrség egyelőre nem közölte, hogyan kerültek a gyermekek a medencébe, és hol tartózkodott az anyjuk a tragédia idején.
Amber Goldmant jelenleg a Jackson megyei börtönben tartják, és további vádemelések is várhatóak.
A családi házban tartott házkutatás során az anya szüleit is fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt vádolták: az apa öt év próbaidőt kapott, míg az anyát feltételes szabadlábra helyezték.
