Reklámkampányt csinált a német liftgyártó cég a Louvre kirablásából

Vasárnap Franciaország történetének egyik legnagyobb múzeumi rablása történt: a Louvre Apollo Galériájából nyolc perc alatt eltűntek a 88 millió eurót érő koronaékszerek. A meneküléshez a tolvajok egy német liftgyártó, a Böcker termékét használták.

A német liftgyártó cég a váratlan figyelemre azonnal reagált, és az esetet kreatív reklámkampány formájában használta fel, hangsúlyozva, hogy termékeik gyorsan és biztonságosan képesek nehéz tárgyakat szállítani – sőt, a közösségi médiában megosztották a híressé vált fotót a Louvre erkélyére nyúló létráról, a szlogennel:

„Ha gyorsan kell mozgatnia valamit – a Böcker Agilo akár 400 kg súlyú kincset is képes elszállítani 42 méter/perc sebességgel, teljesen hangtalanul”.

Az ügyvezető, Alexander Böcker elmondta: „A bűncselekmény természetesen teljes mértékben elítélendő. Ugyanakkor mivel senki sem sérült meg, egy csipetnyi humorral hívtuk fel a figyelmet a cégünkre” – írta a BBC.

A Louvre igazgatója, Laurence des Cars a lopás után elismerte, hogy a múzeum biztonsági rendszere nem volt megfelelő: „Kudarcot vallottunk. Senki nincs biztonságban a bűnözőkkel szemben – még a Louvre sem”.

A tolvajok nyolc perc alatt szerezték meg a diadémokat, nyakláncokat, fülbevalókat és brossokat, több ezer gyémánt és drágakő kíséretében. A francia hatóságok szerint a rablást egy szervezett bűnszervezet irányította.

Kiemelt kép: Bűnözők által használt teherlift a párizsi Louvre múzeumnál (Fotó: MTI/AP/Alexander Turnbull)