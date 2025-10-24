Megrendezte a bűncselekményt, hogy lenyűgözze volt barátnőjét egy volt New York-i rendőr

Thomas J. Masciát hat hónap börtönre és öt év próbaidőre ítéltek, miután saját maga rendezett meg egy lövöldözéses incidenst Hempsteadben, hogy a nyilvánosság hősként tekintsen rá – közölte a Nassau Megyei Kerületi Ügyészség.

A 28 éves Mascia májusban bűnösnek vallotta magát bizonyítékok meghamisításában, valamint két vétségben: hamis feljelentés és hivatali kötelességszegés miatt. Az ügyészek szerint Mascia egy közúti ellenőrzés során azt állította, hogy egy sötét bőrű férfi támadta meg, miközben valójában saját magát lőtte meg.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi 22-es kaliberű töltényhüvelyeket helyezett el a Southern State Parkway-n lévő őrhelyén, majd a Hempstead Lake Parkba utazott, ahol – mielőtt visszatért volna a tetthelyre – saját magát sebesítette meg, hogy jelentse az incidensről szóló hamis feljelentést.

A fegyvert a családi házukban tartott házkutatás során foglalták le – írta a CBS News.

Nassau megye kerületi ügyésze Mascia cselekedeteit „ugyanolyan aprólékosan kiszámítottnak, mint amennyire szégyenletesnek” nevezte. „Hazugságai több száz órányi rendfenntartó erőt pazaroltak el, súlyos veszteségeket okoztak az adófizetőknek, és aláásták a közvélemény egyenruhásokba vetett bizalmát” – tette hozzá.

Az ügyészség szerint Mascia tettének célja az volt, hogy volt barátnőjére gyakoroljon hatást, és „hősként” jelenjen meg a nyilvánosság előtt.

A férfit 289 511 dollár kártérítés megfizetésére is kötelezték, valamint mentális egészségügyi kezelésen kell részt vennie.

A családi házban tartott házkutatás során Mascia szüleit is fegyverrel kapcsolatos bűncselekmény miatt vádolták. Az apa, Thomas A. Mascia, öt év próbaidőre ítélve bűnösnek vallotta magát, az anyát, Dorothy Masciát feltételes szabadlábra helyezték a fegyverrel kapcsolatos vétség miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)