Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Lakóházat ért dróntalálat a moszkvai régióban, többen megsérültek

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.24. 08:23

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Dróntámadás következtében megrongálódott egy lakóház az orosz fővároshoz közeli Krasznogorszkban, több ember megsebesült – közölte Andrej Vorobjov, a moszkvai régió kormányzója péntek reggel a Telegram-csatornán.

A kormányzó szerint a drón egy 13. emeleti lakásba repült be az Izumrudnije Holmi (Smaragddombok) lakóparkban.

Három felnőttet és egy gyermeket kórházba szállítottak.

Az eltalált házból még a tűzoltók megérkezése előtt hetven ember kimenekült. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán a légvédelmi erők 111 ukrán drónt lőttek le 13 orosz régió és az Azovi-tenger felett. A legtöbbet, 34 pilóta nélküli légi járművet a rosztovi régióban lőttek le, a kalugaiban 11-et, a novgorodiban tízet.

Kransznodar, Gelendzsik és Volgográd repülőterén forgalomkorlátozást vezettek be.

Kapcsolódó tartalom

A Belgorod megyét csütörtök délután ért dróntámadás polgári sebesültjeinek száma 21-re emelkedett, két fiatal nő állapota súlyos.

Kiemelt kép: Egy ukrán dróntámadásban megrongálódott épület (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)

dróntámadásorosz–ukrán háborúsérülés

Ajánljuk még

 