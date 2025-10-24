Gyermekpornográfia miatt nyomoznak a németek drag queen ikonja ellen

A berlini ügyészség nyomozást folytat Mario O., a „Jurassica Parka” néven ismert drag queen ellen gyermekpornográf anyagok birtoklása, megszerzése és terjesztése miatt.

A Welt értesülései szerint a német rendőrség július elején átkutatta O. berlin-schönebergi lakását, és ott nyomokat talált, ezt ügyész is megerősítette.

A német rendőrséget a a gyermekbántalmazás és az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó amerikai National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) egyesület értesítette, amely feltűnő IP-cím miatt fordult a német hatóságokhoz

– mondta a Welt cikke szerint az ügyész.

Jelenleg semmit sem lehet mondani az anyag terjedelméről, mennyiségéről és típusáról, először a bizonyítékokat kell értékelni – mondta Michael Petzold, hozzátéve, hogy egyelőre a nyomozás legelején tartanak. Az ügyész a Welt információ szerint azt hangsúlyozta, hogy először meg kell vizsgálni, hogy az O. elleni gyanú beigazolódik-e, addig őt is megilleti az ártatlanság vélelme.

A politikai és kulturális színtéren is ismert a drag queen

A lap beszámolója szerint a 46 éves „Jurassica Parka” Berlin politikai és kulturális színterén egyaránt jól ismert és több mint tíz éve van saját színházi előadása Berlin-Kreuzbergben.

A cikk ismerteti, hogy 2012 óta O. bulisorozatot szervez a „Schwuz” nevű kulturális központban, emellett 2021-ben többször is megjelent a berlini SPD választási kampánysegédjeként és állami politikusokkal pózolt. A drag gueen 2023 júliusában a nem sokkal korábban megválasztott kormányzó CDU-s polgármesterrel, Kai Wegnerrel és más vezető politikusokkal pózolt, valamint többször is politikai nyilatkozatokat tett a „queer” jogokról, és a közösség ikonjának számít.

Már korábban is elítélték

A Welt a cikkben a Siegessäule magazinra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a Tiergarteni Kerületi Bíróság már 2023 októberében 160 napidíjas, egyenként 70 eurós pénzbírságra ítélte a férfit gyermekpornográf anyagok beszerzéséért, azok birtoklásáért és terjesztéséért, az ügyészség ezt a lapnak megerősítette, közölve, hogy mivel O., alias „Jurassica Parka” megbánta bűnét és azt vallotta, hogy ez egy spontán cselekedet volt, a büntetést csökkentették.

Abban az időben O. gyermekpornográf tartalmat terjesztett a közösségi hálózatokon

– számolt be a tényekről a Welt.

Az ügyész ugyanakkor aláhúzta, hogy a jelenlegi nyomozás, egy új ügy, az nem kapcsolódik a korábbi büntetőeljáráshoz és egy vádemelés esetén a korábbi ítélet súlyosbító körülményként lesz értékelhető.

A drag gueen a közösségi oldalán jelezte, hogy egyelőre nem lép színpadra, egyben függőségeiről és nyári összeomlásairól beszélt, ugyanakkor azt mondta, hogy egy lejárató kampány áldozatának tekinti magát és egy másik drag gueent vádolt meg rágalmazással és hamis információk terjesztésével.

„Hetek óta küzdök ezekkel a támadásokkal. kábítószerrel, önpusztító hajlamokkal, az irányítás elvesztésével és a nyomozással” – jelentette ki és arra szólította fel követőit, hogy ne higgyenek el mindent, amit róla terjesztenek, egyben közölte, hogy felelősséget akar vállalni tetteiért és terápiába is kezdett, hogy leküzdje függőségét.

A BKA Színház ügyvezető igazgatója megdöbbenését fejezte a történtek miatt és közölte, hogy a drag gueen fellépéseinek időpontjait törölték, mindazonáltal ő is az ártatlanság vélelmét hangsúlyozta – olvasható a Welt beszámolójában.

Kiemelt kép: A Jurassica Parka fedőnevű drag gueen (Fotó: Facebook)