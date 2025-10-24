Európa ma feledni akarja, hogy hitünk kultúránk alapja is – jelentette ki Gulyás Gergely

Most olyan időket élünk, amikor közös nemzeti sorsunk a saját kezünkben van, amikor rajtunk múlik, megőrizzük, majd gyarapítjuk-e a nehezebb időkben a templomot és iskolát megőrző református őseink hagyatékát - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Szatmárnémeti Református Gimnázium magyar kormánytámogatás segítségével felújított és kibővített épületének átadásán pénteken a partiumi nagyvárosban. Gulyás Gergely emlékeztetett arra is: Nyugat-Európa társadalmai először a hitet tagadták meg.

A helyi református templomban megtartott eseményen Gulyás Gergely beszédében kiemelten fontosnak nevezte az egyházi és oktatási intézmények küldetését a hit és a magyarság megőrzésében és megerősítésében egy olyan közegben, mint a mai Európa.

„Európa ma feledni akarja, hogy hitünk kultúránk alapja is, Nyugat-Európa társadalmai először a hitet tagadták meg, ennek következtében elvesztik kultúrájukat, nemzeti önazonosságukat, majd a túlélés ösztönét és ellenállóképességüket is”

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette: életszínvonalban, infrastruktúrában, termelékenységben tanulni kell Európától és fel kell zárkózni hozzájuk, ez azonban „mit sem ér, ha közben elveszítjük önmagunkat, keresztyén hitünket és keresztyén alapokon álló kulturális és nemzeti identitásunkat”.

Beszédében Gulyás Gergely a csaknem ötszáz éves intézmény történetét felidézve elmondta, az iskola át- és túlélte a történelem viharait, újjáépült a kurucok gyújtogatása után, a labancok ellenreformációját kikerülve és a természeti csapásokat átvészelve a 19. század végére a főgimnáziumok sorába emelkedett.

A református egyház Trianon után sem hagyta „a templomot és az iskolát”, mindent megmozgatva megtartotta a szatmári kollégiumot, majd a kommunizmus negyven éve után is volt elég bátorság és akarat mindent újrakezdeni, 1991 óta pedig óvodától a líceumig kiépülhetett a teljes iskolarendszer – idézte fel a miniszter.

Gulyás Gergely Szatmárnémetiben: rajtunk múlik, gyarapítjuk-e a református őseink hagyatékát (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Gulyás Gergely emlékeztetett: voltak korok, amikor nem lehetett építeni és iskolát nyitni, mert nem volt engedély és lehetőség, és mindezzel nem volt erő szembeszállni.

A hitet és a gyülekezetet a templom falai közé szorították – folytatta – , és a falak belülről való megtámasztása is nagy erőfeszítéssel volt csak lehetséges, mégis elődeink a legnehezebb időkben is megtartották örökségünket, megmaradtak magyar reformátusnak.

Keresztény magyar református önazonosságunk megőrzését egy egyházi iskola egyedülálló hatékonysággal szolgálhatja, ahogy tette ezt a Szatmárnémeti Református Gimnázium a mögöttünk hagyott évszázadokban

– jelentette ki a miniszter, hozzátéve, az intézmény felújítása nemcsak a mintegy 750 diák mindennapi oktatásában jelent segítséget, hanem „nagyszerű befektetés a magyar jövőbe”.

Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében erdélyi ünnepi útjáról közölt képeket

Az ünnepségen Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke kifejtette, az épület átadása mellett ma egy közösség értékválasztásának ünnepe is van, tagjai számára pedig fontos, hogy milyen világlátással, erkölcsi tartással és tudással indulnak el gyerekeik az életben.

Ezért építjük és támogatjuk, ha kell, megvédjük iskoláinkat, ezért fektetünk az oktatásba, mert az iskola azon helyek egyike, ahol egy nemzet megőrzi és mindig megújítja a feladatát – fogalmazott a szövetségi elnök.

Rámutatott:

ez a közösség megmaradt az elmúlt évszázadokban, és azért maradhatott meg, mert soha nem fogadta el azt, hogy a hagyomány és a gyökerek béklyót jelentenek.

A gimnázium megmaradt a református szellemű nevelés bástyájának, aki idejött, a tantárgyak tanulása mellett világlátást és erkölcsi irányt kapott, azt, hogy mit jelent magyarnak lenni, megmaradni és közösséget építeni a Partiumban és Erdélyben – méltatta az intézményt Kelemen Hunor.

Az ünnepségen részt vett Turos Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei szenátora, Magyar Lóránd megyei RMDSZ-es képviselő, Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke és Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület fenntartásában működő gimnázium épületének felújítási és bővítési munkálatai 2019-ben kezdődtek el, a beruházást a magyar kormány támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatai segítségével valósították meg.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Derencsényi István)