Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy fontos, hogy mielőbb megkapják a pénzt. „Szükségünk van rá 2026-ban, és jobb, ha már az év elején megvan, de nem tudom, hogy lehetséges-e” – mondta az újságíróknak a csúcs alkalmával. A brit lap cikkéből kiderül:

Ukrajna költségvetése és katonai szükségletei 2026-ra és 2027-re a becslések szerint összesen körülbelül 153 milliárd dollárra rúgnak.