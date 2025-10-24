Az USA nem akarja elvenni a szuverenitásunkat, Németország, Franciaország és az "európai bürokraták" viszont igen – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski

Donald Trump amerikai elnök javaslata alapján nemzetközi viszonylatban érdemes elindulni „a Pax Americana új változata, a fegyverkező demokrácia” irányába – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a legfőbb lengyel ellenzéki pártnak, a Jog és Igazságosságnak (PiS) az elnöke pénteken a párt programkongresszusán.

A sziléziai Katowicében pénteken megkezdődött kétnapos konferenciát megnyitó beszédben Kaczynski a biztonságot, a társadalom- és a gazdaságpolitikát nevezte meg a PiS által kidolgozandó program kulcstémáinak a következő lengyelországi parlamenti választások előtt

„A programot a globális politikai események figyelembe vételével kell kidolgozni, tekintettel egyebek mellett az Európában és az Egyesült Államokban zajló folyamatokra” – tette hozzá Kaczynski.

Ebben az összefüggésben leszögezte:

Lengyelország előtt jelenleg két lehetőség van, az egyik „német-brüsszeli opciónak” nevezhető. Ebben a változatban a második világháború után elindult folyamatok „Németország nagy győzelmébe” és egy „új birodalom” létrejöttébe torkollnának.

A másik lehetőséget Donald Trump amerikai elnök mutatta be az ENSZ Közgyűlésének ülésszakán, de „nem fejtette ki pontosan” – mondta Kaczynski.

E javaslat a demokratikus államszervezésnek egy globális módjára vonatkozik a PiS elnöke szerint. Úgynevezett „fegyverkező demokráciákról” lenne szó, amelyek GDP-jük legalább öt százalékát költenék védelemre

– magyarázta a PiS elnöke. Hozzátette: ez egy olyan javaslat, amely „a Pax Americana egy újabb, tágabb tervezete”.

A Pax Americana a nyugati félteke, majd később az egész világ második világháború utáni tartós békéjének amerikai koncepciója, amely szerint az Egyesült Államoknak mint a világ vezető hatalmának főszerepet kell játszania ennek fenntartásában.

Kaczynski feltette a kérdést, hogy mi az, amit az amerikaiak „nem akarnak elvenni” a lengyelektől, bár Washington szerinte is „néha nehéz partnernek bizonyul”.

„Nem akarják elvenni tőlünk az államunkat”, miközben Németország, Franciaország és az „európai bürokrácia” éppen erre törekszik

– válaszolta meg saját kérdését a PiS elnöke.

Hangsúlyozta: a „fegyverkező demokrácia” koncepciója nem az Európai Unió felszámolására törekszik, hanem egy olyan „határozott reformról” van szó, amelynek hatására a tagállamok „visszanyernék szuverenitásukat”.

Ezt a koncepciót érdemes megvitatni és bemutatni a globális fórumokon, és mindenekelőtt érdemes megkísérelni az ebbe az irányba történő elmozdulást – mondta Kaczynski.

Lengyelországban négyévente tartanak parlamenti választásokat. A legutóbbira 2023 októberében került sor, akkor a Polgári Platform (PO) párt vezette koalíció került hatalomra. A katowicei programkongresszus megszervezésének egyik oka a PiS politikusai szerint, hogy a párt időben fel tudjon készülni egy esetleges előre hozott parlamenti választásra.

Kapcsolódó tartalom A lengyel és a magyar sors összefonódását hangsúlyozta a volt lengyel alsóházi elnök

Kiemelt kép: Jaroslaw Kaczynski, a lengyel ellenzéki Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke (Fotó: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski)