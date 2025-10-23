Stratégiai kiállás volt a béke mellett Orbán Viktor beszéde, erről írt Szánthó Miklós

Stratégiai kiállás és cselekvési terv a béke mellett – írta Orbán Viktor miniszterelnöknek a békemeneten elmondott beszédéről Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook-oldalán csütörtökön.

A kormányfő kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb békemeneten: szabadság és békepárti jobboldal vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza. Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is: Brüsszel ugyanis mostanra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés, ebből fakadnak a tiszás politikusok „elszólásai” is – írta elemzésében Szánthó Miklós.

Szintén az európai létfeltételeket veszélyeztető brüsszeli terv része Ukrajna EU-felvételének erőltetése, amivel valójában a háborút importálnák az unióba, s az újjáépítéshez az uniós és magyar polgárok pénzére is szükség lenne. Mindezzel szemben a magyar jobboldal üzenete világos: „nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért”.

Stratégiai kiállás ez a béke mellett – fogalmazott a főigazgató.

Politikailag pedig egyfajta cselekvési terv is: meg kell akadályozni, hogy Magyarország a háborús szövetség része legyen, le kell leplezni Brüsszel és hazai megbízottjaik elképzeléseit. Szánthó Miklós azt írta: beszédével Orbán Viktor kifejezetten megerősítette a jobboldal nyitott, néppárti jellegét, amikor hangsúlyozta, hogy az elkövetkező hónapokban azokhoz is szólni kell, akiket a Tisza megtéveszt – hiszen „minden magyar felelős minden magyarért”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)