Rálőtt a rendőrség egy hadgyakorlatozó katonára Németországban

A rendőrség rálőtt egy katonára a német hadsereg, a Bundeswehr nagyszabású gyakorlatának során a délnémetországi Erding városában – közölték a hatóságok szerdán.

A német hadsereg, a Bundeswehr műveleti parancsnokságának szóvivője a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy egy félreértés miatt lövöldözés tört ki a gyakorlaton részt vevő katonák és a helyi lakosok által riasztott rendőrök között.

A szóvivő hozzátette, hogy a katona könnyű sérüléseket szenvedett, kórházban kezelték, és azóta már kiengedték.

A rendőrség közölte, hogy fegyveres férfiról érkezett bejelentés, ezért több egységet is a helyszínre küldtek.

„Később kiderült, hogy a bejelentett fegyveres személy a német fegyveres erők tagja volt, aki egy gyakorlat részeként tartózkodott a helyszínen” – derült ki a tájékoztatásból.

A Marshal Power gyakorlat célja az volt, hogy szimuláljon egy fiktív frontvonal mögött zajló harcot, amelyben katonák, rendőrök, tűzoltók és mentők vettek részt. A gyakorlat szokatlan aspektusa, hogy a mintegy ötszáz katona és háromszáz civil mentőszemélyzet nem zárt katonai gyakorlóterepen, hanem nyilvános területeken hajtotta végre a feladatot.

A Bundeswehr szerint a „hátországi területen” jelentkező fenyegetésekre, például dróntámadásokra, szabotázsra és úgynevezett irreguláris fegyveres erők – az állami hadsereghez nem tartozó harcosok – támadásaira való reagálást gyakorolják. A forgatókönyv szerint egy NATO-tagállamot támadnak meg, ami az egész szövetségre kiterjedő védelmet igényel.

A gyakorlatok kiterjednek a bűnügyi helyszínek vizsgálatára, a forgalomirányításra, a fegyverraktárak felkutatására, az illegális fegyverkereskedelem elleni küzdelemre és a kritikus infrastruktúra védelmére is. A katonák gyakorolják az ellenséges drónok elleni védekezést és a saját drónjaik bevetését is.

