Négy frontszakaszon is előre törtek az orosz csapatok

Az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1580 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai infrastruktúra több objektumát, valamint drónok tárolásának és indításának helyszíneit, üzemanyag-, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, két harckocsit és 12 egyéb páncélozott harcjárművet, három 155 milliméteres vontatott tarackot, három irányított légibombát, továbbá 293 repülőgép típusú drónt. Vlagyimir Szaldo, Herszon megye kormányzója a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy

az orosz hadsereg a régióban ellenőrzése alá vonta a Dnyeper-delta nagy részét.

A szemben álló felek között csütörtökön újabb hadihalottcsere zajlott le az isztambuli kétoldalú megállapodások keretében. Moszkvai közlés szerint Oroszország újabb ezer, Ukrajna 31 elesett katona holttestét adta át. Legutóbb szeptemberben történt hasonló eljárás. Ukrajna akkor is ezer, Oroszország pedig 24 hadihalottat vehetett át.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Beszámolójuk szerint a Herszon megyei

Oleskiben egy civil életét vesztette, a rjazanyi régióban tűz ütött ki egy gyárban, a voronyezsiben pedig nyolc lakóház megrongálódott.

Luhanszkban csütörtökön robbanás történt, amelyben egy férfi és egy nő megsebesült. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén indított büntetőeljárást. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Karéliában őrizetbe vett egy orosz állampolgárságú férfit, aki információkat szolgáltatott ki az ukrán titkosszolgálatoknak az orosz fegyveres erők egységeinek elhelyezkedéséről és szabotázsakciót készített elő egy vasúti híd ellen. A gyanúsított ellen büntetőeljárás indult.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)