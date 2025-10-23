Brüsszel elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Brüsszel, 2025. október 23., csütörtök (MTI) – Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja – közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A közlemény szerint

az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását – tették hozzá.

Kiemelt kép: António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – MTI/EPA POOL/Andrés Martínez Casares