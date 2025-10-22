Zelenszkij és a svéd miniszterelnök megállapodott: akár 150 Gripen vadászgépet is kaphat Ukrajna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szándéknyilatkozatot írt alá szerdán 100-150 darab Gripen E – a vadászgép legmodernebb változatának – adásvételéről.

A dokumentum lehetőségeket jelent az ukrán légierőnek, Svédországnak és védelmi iparának, valamint a két ország közötti hosszú távú ipari együttműködésnek – mondta a svéd kormányfő a svédországi Linköpingben az ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón, amelyről az Interfax-Ukrajina hírügynökség számolt be.

Kristersson hozzátette, hogy az aláírt szándéknyilatkozat „nem új adományokra irányul, hanem hosszú távú együttműködésről van szó”. „Ez lehetőséget teremt egy nagyszabású megállapodás megkötésére a két ország között, valószínűleg 100-150 darab, jelenleg gyártás alatt álló vagy gyártásra váró Gripen E típusú repülőgépről. Mindez pedig azt célozza, hogy Ukrajna hatékony és erős légierővel rendelkezzen” – jelentette ki a miniszterelnök. Szavai szerint ez a megállapodás „egy hosszú, 10-15 éves út kezdete”.

„Nagyon szerettük volna, ha politikai döntés születik arról, hogy Ukrajna vásárolhat Gripeneket, és modern légiflottát építhet. Ma ez a lehetőség megnyílt” – jelentette ki Zelenszkij a sajtótájékoztatón.

Közölte, hogy még nincs ütemterv a vadászgépek szállítására, de Ukrajna tisztában van azzal, mire számíthat.

Az ukrán elnök közölte, Ukrajna és Svédország meg fogja vitatni annak lehetőségét is, hogy Ukrajna más, nem a legmodernebbek közé tartozó repülőgépeket is kaphasson. „Léteznek újgenerációs Gripenek, nagyon számítunk arra a mennyiségre, amiről beszéltünk, legalább száz gépre vagy annál többre” – mondta.

Az államfő leszögezte, hogy Ukrajna készen áll a háború diplomáciai úton történő rendezésére, „de nem olyan feltételekkel, hogy visszavonuljon, és területet adjon át az agresszor Oroszországnak”.

Hangsúlyozta, hogy nem pusztán földterületekről van szó, hanem „ukrán emberekről, a házaikról, a történelmükről és az identitásukról”.

Az ukrán elnök szerint a svéd miniszterelnökkel megvitatták Ukrajna energetikai létesítményeinek helyreállítási lehetőségeit és az Oroszország elleni szankciókat is. „Tájékoztattam a legfontosabb szükségleteinkről az orosz támadások után. Beszéltünk a helyreállítás lehetőségeiről, valamint további finanszírozási források kereséséről. Különösen arról, hogy elegendő mennyiségű gáz álljon rendelkezésünkre erre a télre. Az oroszok célzottan pusztítják a gázkitermelésünket, ezért az import most különösen fontos számunkra” – mondta Zelenszkij.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ulf Kristersson svéd kormányfő sajtótájékoztatót tart a Saab hadiipari vállalat linköpingi székhelyén 2025. október 22-én (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Fredrik Sandberg)