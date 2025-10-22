Villamosvezető nélkül indult el egy villamos, hét utas megsérült – Videó

Hét ember megsérült szerdán Aradon egy balesetben, miután egy villamos villamosvezető nélküli indult el a telephelyről és kevéssel utána egy másik, utasokat szállító járműnek ütközött – közölte az Arad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).

A villamosbaleset a partiumi város egyik megállójában történt, miután egy régi gyártmányú villamos úgy gurult ki a telephelyről, hogy nem ült benne villamosvezető. A jármű mintegy 500 métert haladt, mielőtt egy másik, ugyanazon a vonalon közlekedő, utasokkal teli villamosba ütközött egy megállóban.

A baleset nyomán hét személyt kellett orvosi ellátásban részesíteni, köztük egy kiskorút – közölte az ISU. A tájékoztatás szerint a balesetben egy gépkocsi is érintett volt.

Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja az Agerpres román hírügynökségnek elmondta:

a gazdátlan villamos azután indulhatott el a telephelyről, hogy a villamosvezető leszálláskor véletlenül megérintette a hajtókart.

A balesetben mindkét jármű megrongálódott – közölte a vállalat.

A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek a tisztázására.

