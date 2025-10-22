Villamosvezető nélkül indult el egy villamos, hét utas megsérült – Videó

A villamosbaleset a partiumi város egyik megállójában történt, miután egy régi gyártmányú villamos úgy gurult ki a telephelyről, hogy nem ült benne villamosvezető. A jármű mintegy 500 métert haladt, mielőtt egy másik, ugyanazon a vonalon közlekedő, utasokkal teli villamosba ütközött egy megállóban.
A baleset nyomán hét személyt kellett orvosi ellátásban részesíteni, köztük egy kiskorút – közölte az ISU. A tájékoztatás szerint a balesetben egy gépkocsi is érintett volt.
Az aradi közszállítási vállalat igazgatója, Claudiu Godja az Agerpres román hírügynökségnek elmondta:
a gazdátlan villamos azután indulhatott el a telephelyről, hogy a villamosvezető leszálláskor véletlenül megérintette a hajtókart.
A balesetben mindkét jármű megrongálódott – közölte a vállalat.
A rendőrség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek a tisztázására.
