Harminchárom pilóta nélküli ukrán repülőgépet lőtt le a légvédelem az éjszaka folyamán Oroszország régiói felett - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb drónt a nyugat-oroszországi Brjanszk megye légterében semmisítették meg.

Dzsambulat Szalavov, Mahacskala polgármestere Telegram-csatornáján közölte, hogy a dagesztáni székváros egyik vállalatát pilóta nélküli repülőgépekkel támadták. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár nagyságát vizsgálják. A délnyugat-oroszországi, Rosztov megyei Batajszkban 130 lakásban keletkeztek károk.

Az orosz külügyminisztérium arról tájékoztatta a RIA Novosztyi hírügynökséget, hogy az ukrán fél biztonsági garanciákat ígért arra az időre, amíg helyreállítják az orosz kézen lévő zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását.

A tárca szerint ezek hiányában a munkálatokat lehetetlen lenne elvégezni.

A külső ellátást a minisztérium közleménye szerint szeptember 24-én ukrán csapás semmisítette meg.

Alekszandr Hinstejn, a nyugat-oroszországi Kurszk megye kormányzója a Szejm televíziós csatornán bejelentette, hogy

a régióban kidolgoztak egy tervet arra az esetre, ha ukrán támadás érné a helyi energetikai infrastruktúrát.

A konkrétumok között elmondta, hogy a szociális infrastruktúra objektumait tartalék áramforrásokkal szerelték fel, és mobil kazánházak állnak rendelkezésre az áramkimaradások elleni küzdelemre. Közölte, hogy Kurszk támogatást nyújt a szomszédos Belgorod régió energiaellátásához is.

Szergej Lebegyev, a dél-ukrajnai „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” arról tájékoztatta a RIA Novosztyit, hogy a kijevi régióban az éjszakai támadás során megsemmisült egy parancsnoki bunker, amelyben NATO-országok tisztjei is tartózkodtak. Beszámolója szerint a fővárosi Zsuljani nemzetközi repülőtér közelében az orosz légierő csapást mért egy drónmotorokat gyártó üzemre is.

Lebegyev szerint a Kijevtől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekvő boriszpili repülőtéren csapás ért egy mintegy százfős kiképzőtábort, ahonnan 17 embert mentő szállított el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shuttetstock)