Szörnyű tragédia: állati támadás nyomait viselő férfi holttestet találtak egy mikeházai tanyán

Egy 44 éves, Hargita megyei férfi állatok által megrágott holttestét találták meg egy Mikeháza melletti tanyán. Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt zajlik bűnvádi eljárás.

Egy helyi juhász riasztotta a Kolozs megyei rendőröket, a hatóságok pedig meg is találták a holttestet. A közlemény szerint már beazonosították az áldozatot: egy 44 éves, Hargita megyei férfi, aki szeptember végén dolgozott nagyjából három napot azon a tanyán, amelynek közelében a holttestét megtalálták – számolt be a Maszol.ro.

A nyomozás során azt is kiderítették, hogy a férfi mintegy tizenöt évvel ezelőtt is dolgozott ugyanazon a tanyán.

A halál pontos oka még nem ismert.

A rendőrség szerint a holttesten lévő nyomokat állatok okozhatták.

Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt zajlik bűnvádi eljárás.

Kiemelt kép forrása: Facebook