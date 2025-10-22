Műsorújság
Szörnyű tragédia: állati támadás nyomait viselő férfi holttestet találtak egy mikeházai tanyán

Szerző: hirado.hu
2025.10.22. 19:46

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu
Egy 44 éves, Hargita megyei férfi állatok által megrágott holttestét találták meg egy Mikeháza melletti tanyán. Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt zajlik bűnvádi eljárás.

Egy helyi juhász riasztotta a Kolozs megyei rendőröket, a hatóságok pedig meg is találták a holttestet. A közlemény szerint már beazonosították az áldozatot: egy 44 éves, Hargita megyei férfi, aki szeptember végén dolgozott nagyjából három napot azon a tanyán, amelynek közelében a holttestét megtalálták – számolt be a Maszol.ro.

A nyomozás során azt is kiderítették, hogy a férfi mintegy tizenöt évvel ezelőtt is dolgozott ugyanazon a tanyán.

A halál pontos oka még nem ismert.

A rendőrség szerint a holttesten lévő nyomokat állatok okozhatták.

Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt zajlik bűnvádi eljárás.

