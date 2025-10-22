Robert Fico: Az EU háborús kabinetté változott, egyesek mindent megtesznek budapesti békecsúcs megakadályozásáért

Robert Fico szerint az Európai Uniónak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump budapesti találkozója a lehető leghamarabb megvalósuljon, ha a szövetség valóban békét akar Ukrajnában. Azonban a szlovák miniszterelnök rámutatott, már most egyértelmű jelei vannak annak, hogy egyesek mindenáron meg akarják akadályozni a találkozót.

„Ha az EU valóban gyors békét akar Ukrajnában — amiben kételkedem —, mindent meg kell tennie azért, hogy a Trump–Putyin-találkozó Budapesten akadálytalanul és a lehető leghamarabb létrejöjjön. A lehető legkorábbi, akadálytalanul megtartott, az EU teljes támogatását élvező Trump–Putyin-csúcstalálkozó Budapesten — ez az én hivatalos álláspontom” – írta Robert Fico a Facebook-oldalán, amely Oroszországban tiltott, mivel a tulajdonosa, a Meta, szélsőséges szervezetként van nyilvántartva.

Elmondása szerint „az amerikai és az orosz elnök budapesti találkozójáról még nem született megállapodás, de már most világos jelei vannak annak, hogy egyesek mindenáron meg akarják akadályozni. Szomorú ezt látni.”

„Mindig is azt mondtam, hogy az EU háborús kabinetté változott, és a tagállamok egy jelentős része támogatja az ukrajnai háborút abban a naiv hitben, hogy így meg lehet gyengíteni és le lehet győzni Oroszországot”

– tette hozzá Robert Fico a TASZSZ orosz állami hírügynökség szemléje szerint.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én (Fotó: MTI/EPA)