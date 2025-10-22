A Kreml szóvivője újságíróknak kifejtette, hogy a budapesti békecsúcs időpontját még nem határozták meg de a megbeszélés előkészítése mindkét félnek kiemelt fontosságú.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök tervezett budapesti találkozója alapos előkészületeket igényel a Kreml szóvivője szerint. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta: a budapesti békecsúcs időpontját még nem határozták meg, de

a megbeszélés előkészítése mindkét félnek kiemelt fontosságú.

A nyugati háborúpárti politikusok és a liberális média azért szurkol, hogy ne legyen békecsúcs, de azt nem veszik figyelembe, hogy minél később kerül sor a tárgyalásra, annál nagyobb kár éri az európai gazdaságot és annál többen halnak meg – írja a RIA Novosztyi beszámolója alapján a Magyar Nemzet.

Peszkov újságíróknak elmondta, hogy a budapesti békecsúcs megszervezése komoly diplomáciai erőfeszítéseket követel.

A pontos időpont még nincs kitűzve, előtte számos előkészítő egyeztetésre lesz szükség, ami időigényes folyamat – fogalmazott a szóvivő.

A Kreml szerint

a tervezett budapesti csúcstalálkozó mindkét vezető közös akaratából jön létre,

ugyanakkor Peszkov figyelmeztetett: az esemény körül rengeteg találgatás és félrevezető információ kering,

egyes nyugati háborúpárti politikusok azért szurkolnak, hogy ne valósuljon meg az egyeztetés,

miközben napról napra emberek vesztik életüket, s hatalmas kár éri az európai gazdaságot a vérontás miatt.

A portál emlékeztet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészítése továbbra is zajlik,

és Magyarország készen áll, hogy otthont adjon a világpolitika egyik legfontosabb diplomáciai eseményének.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov, a Keml szóvivője a Független Államok Közösségének (FÁK) dusanbei csúcstalálkozóján 2025. október 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev)