Példaként tekintenek a magyar családpolitikára az Egyesült Államokban – jelentette ki Szijjártó Péter

Az Egyesült Államokban példaként tekintenek a magyar családpolitikára, s a jelenlegi adminisztráció a családpolitikai intézkedések terén hazánknak ezen példáját követi – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar kormány nevében nemzetközi becsületdíjat vett át az édesanyák és a családok védelméről szóló Genfi Konszenzusnyilatkozat ötödik évfordulós megemlékező ünnepségén, és ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy ezt olyan országok hozták létre, amelyek konzervatív családpolitikát folytatnak, és politikai-gazdasági stratégiájuk középpontjába a családok védelmét állították.

Emlékeztetett, hogy amikor Joe Biden előző amerikai elnök hivatalba lépett, akkor az Egyesült Államok hamar ki is lépett ebből a közösségből, aztán Lengyelország is, miután a kormányváltással ott is „a woke, liberális ideológia uralkodott el”.

„De mi maradtunk természetesen. Mi, magyarok fenntartottuk ennek a szervezetnek a működését, a működtetést Budapestről végeztük el. Ezt az amerikai republikánusok mindig nagyra, nagyon nagyra értékelték, és most, hogy Donald Trump elnök visszatért a Fehér Házba, gyorsan vissza is tértek ebbe a szervezetbe” – mondta.

„És nyíltan beszélnek arról, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat családpolitikájának végrehajtása során Magyarországot, a magyar családpolitikát példaként tekintik, és amikor családpolitikai intézkedéseket hoznak, akkor a magyar példát, a magyar családpolitika példáját követik” – folytatta.

Szijjártó Péter közölte, hogy ennek megfelelően egy nagyon rangosnak számító kitüntetést kapott a magyar kormány, amiért a konzervatív, hagyományos családpolitika védelmére létrehozott szövetség működését fenntartotta az elmúlt években is.

„A mai napon ezért ezt a nemzetközi becsületdíjat itt megkapjuk, és továbbra is joggal vagyunk büszkék arra, hogy az Egyesült Államokban a magyar családpolitikára példaként tekintenek” – jelentette ki.

Majd rámutatott, hogy Magyarország a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát fordítja a családok támogatásra, ami a legmagasabb arány a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között.

Emellett hangsúlyozta, hogy az anyák adómentességére vonatkozó magyar szabályozás különösen nagy tetszést vált ki az Egyesült Államokban. És kifejtette, hogy ennek értelmében a legalább háromgyermekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, és ezt 2026-tól a kétgyermekesekre is kiterjesztik.

Továbbá többek közt érintette az Otthon Start Programot, a fiatal párok által igénybe vehető Babaváró hitelt, a Munkáshitelt és a Diákhitel-tartozás részleges vagy teljes elengedését a több gyermeket vállaló fiatalok számára.

És szavai szerint mindezen intézkedések eredményeként az elmúlt tizenkét év során 26 százalékkal nőtt a termékenységi ráta Magyarországon, emelkedett az Európai Unióban hazánkban legnagyobb mértékben a házasságkötések száma, miközben a válások száma több évtizedes mélypontra süllyedt, és a nők foglalkoztatottsága terén is második helyezett az ország az EU-ban.

A miniszter leszögezte, hogy a magyar kormány legfőbb célja hazánk megerősítése, ehhez pedig először is a családokat kell megerősíteni.

Arra is figyelmeztetett, hogy a család mint intézmény és mint fogalom erős támadás alatt áll a globális politikai színtéren a liberális fősodor részéről, éppen ezért világossá kell tenni, hogy Magyarországon a család anyából, apából és gyerekekből áll, ahol az anya nő, az apa férfi.

Illetve a magyar politika két fő alapelveként rögzítette, hogy a családok alapját az anyák jelentik, akiket segíteni kell az összhang megteremtésében a család és a karrier, a magánélet és a munka között, majd azt is aláhúzta, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekvállalás hátrányosabb gazdasági helyzetbe hozza a családokat.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét című rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én (Fotó: MTI/KKM)