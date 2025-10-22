Nem ismeri el Olaszország Palesztinát, amíg tényező a Hamász terrorszervezet a Gázai övezetben

Az olasz kormányfő szerint le kell fegyverezni a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezetet, amely nem kaphat szerepet a jövőbeli palesztin államban.

„A Hamásznak el kell fogadnia, hogy nincs szerepe az átmeneti kormányzásban és a jövőbeli palesztin államban, és le kell fegyverezni, hogy ne jelentsen további fenyegetést a régió stabilitására” – hangsúlyozta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a római parlament felsőházában az Ansa hírügynökség beszámolója szerint.

„A Hamász jogsértései ismét megmutatták, hogy ez a szervezet a palesztin nép ellensége”

– utalt a nyilvános kivégzésekre az olasz kormányfő, aki hangsúlyozta, hogy előfeltételek szükségesek ahhoz, hogy Olaszország elismerje a független Palesztinát.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz kormányfő (Fotó: MTI/EPA/Olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodája/Filippo Attili)