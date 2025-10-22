Nekihajtott egy autó a Fehér Ház kapujának, elfogták a sofőrt

Helyi idő szerint kedd éjjel egy sofőr nekihajtott a Fehér Ház egyik kapujának. Az elnök védelméért felelős Titkosszolgálat (Secret Service) szerint a sofőrt elfogták, és Donald Trump elnök nincs veszélyben.

Az ügynökség szerint Trump a Fehér Házban tartózkodott, amikor az incidens megtörtént helyi idő szerint kedden 22.30-kor, de nem volt veszélyben,

a sofőrt pedig elfogták.

A helyszínen több felvétel is készült, amelyeket a közösségi médiában is megosztottak.

Exclusive video: Car crashes into Secret Service security gate at the @WhiteHouse. This is at 17th and E St NW. The @SecretService tells us the driver is under arrest. pic.twitter.com/lNzfTy5T8g — Lenny Smith (@lensmith22) October 22, 2025

A jármű egy 2010-es Acura TSX típusú autó, amelynek egy nyilvános adatbázis szerint marylandi rendszáma van.

A man has driven his vehicle into the barriers of the White House estate, triggering a lockdown. https://t.co/RJrF8SJxmN pic.twitter.com/Yzhp2Y5gzN — Irish Star US (@IrishStarUS) October 22, 2025

A titkosszolgálat egyelőre nem közölt további részleteket a sofőrrel és az incidensről, így nem egyértelmű, hogy szándékosság vagy baleset áll-e a háttérben.

Az incidens miatt nem kellett lezárnia a Fehér Házat, de a kapuhoz vezető utat addig lezárták, amíg a rendőrség el nem szállítja a járművet – tette hozzá a titkosszolgálat a The New York Times beszámolója szerint.

A lap emlékeztetett arra is, hogy az az elmúlt években több hasonló eset is történt a Fehér Ház kapuinál.

Többek között 2024 májusában és 2024 januárjában is volt példa ilyen incidensekre, valamint 2023 májusában is, amikor egy sofőr egy bérelt teherautóval hajtott neki az egyik kapunak, majd később a hatóságoknak elmondta, hogy Joe Biden elnököt akarta megölni.

Az incidensek annak ellenére történtek meg, hogy az 1990-es évek óta az amerikai kormányzat igyekszik korlátozni a járművek és gyalogosok hozzáférését a Fehér Ház körüli utakhoz. A Pennsylvania Avenue azon szakasza, amely a Pénzügyminisztérium, a Fehér Ház és az Eisenhower Executive Office Building előtt húzódik, 1995 óta – amikor bombát robbantottak egy szövetségi épületben Oklahoma Cityben – zárva van az autók előtt. Emlékezetes az is, hogy 1994-ben egy fegyveres férfi rálőtt a Fehér Házra és áttörte az épület egyik ablakát, miközben Bill Clinton elnök az épület lakószobáinak egyikében tartózkodott, 2015-ben pedig egy férfi átmászott a kerítésen, miközben Barack Obama elnök és családja bent ünnepelte a hálaadást.

Az elnök biztonságának kérdése az utóbbi napokban ismét terítékre került, miután Donald Trump floridai útja előtt egy „gyanús” vadászlest találtak a titkosszolgálat emberei.

Kiemelt kép forrása: X.com.