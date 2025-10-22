Naponta ezren vesznének oda, sorkatonák nélkül a hadsereg elfogyna egy háborúban – kalkulál egy német katonai vezető

„Vissza kell állítani a sorkatonaságot, ugyanis nélküle Németország nem lesz képes megvédeni magát” – mondta Patrick Sensburg, a tartalékosok szövetségének elnöke. aki napi 1000 halott vagy sebesült katonával számol egy esetleges háború esetén.

A német hadsereg (Bundeswehr) tartalékosok szövetségének elnöke kifejtette, a kötelező katonai szolgálat visszaállítását szükségesnek tartja ahhoz, hogy Németország képes legyen megvédeni magát. Egy háború esetén a napi 1000 halott vagy sebesült katona a fronton amellyel számol, szerinte „elsősorban tartalékosokkal kell pótolni” – írja a Die Welt.

Szkeptikusan áll azonban a vitatott sorsolásalapú besorozási modellhez:

„A sorsolásos eljárás alkotmányos lehetőség lenne. Kommunikációs szempontból azonban nem túl szerencsés. Valószínűleg a legjobbak kiválasztásának és a sorsolásos eljárásnak a kombinációja lenne a legcélszerűbb.”

Sensburg a saját példájával támasztotta alá véleményét. Elmondása szerint 18 évesen tanulni akart, ahelyett, hogy bevonult volna a hadseregbe, azonban „a hadsereg másképp gondolta” „Akkoriban nem lehetett meggyőzni. A hadsereg azonban meggyőzött, hogy maradjak. Kötelező katonai szolgálat nélkül ez nem történt volna meg” – idézte fel.

Sensburg arra számít, hogy a vártnál többen jelentkeznek önként.

„Körülbelül 40 ezer önkéntesről beszélünk, akiket több mint 600 ezer férfi és nő közül kell toboroznunk egy évfolyamból. Lefogadom, hogy meglesznek. Csak a tartalékosokhoz, azaz a harcképes civil lakossághoz nem lesz elég a jövőben. Ezért hosszú távon nem fog menni a kötelező katonai szolgálat visszaállítása nélkül”

– fejtette ki a tartalékosok szövetségének elnöke. Hozzátette: a tartalékosok többek között a saját országuk katonai infrastruktúrájának biztosítására, számos egyéb feladatra és az úgynevezett helyettesítésre lennének szükség. Ez szerinte nem a legjobb reklámszlogen, de cserébe őszinte, és mint mondta: „Őszintének kell lennünk”.

A Die Welt cikkében azt írja, hogy a Bundeswehr mindezt azért teszi, hogy egyáltalán ne kerüljön sor háborúra. Kiemelte, a sorkatonaság „a polgári védelemről, a tűzoltóságokról, a műszaki segélyszolgálatról, a Vöröskeresztről és még sok más feladat teljesítéséről is szól, így a kötelező katonai szolgálatot – ha bevezetnék – ezeken a helyeken is lehetne teljesíteni”.

Kiemelt kép: Német katonák menetelnek a NATO keleti szárnya védelmét erõsítõ 45. német páncélos dandár szolgálatba helyezési ünnepségén Vilniusban 2025. május 22-én. A mintegy ötezres létszámúnak tervezett német egység 2025. április 1-jén alakult meg, és a teljes harcképességét várhatóan 2027-re éri el (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)