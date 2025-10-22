Megszólalt Donald Trump, ekkora ígért döntést a Putyinnal való találkozóval kapcsolatban

Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságírók előtt két napon belül ígért döntést azzal a találkozóval kapcsolatban, amely közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között történne.

Az amerikai elnök a sajtó jelenlétében azokra a korábbi értesülésekre reagált, miszerint a közeljövőben nem történik meg az eredetileg Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel. Mint mondta, még „rengeteg dolog történhet”, és nem határoztak erről a kérdésről. Azt is megjegyezte, hogy a háború frontján is „rengeteg dolog történik”.

Az MTI híradása szerint Donald Trump a tervezett eseményre utalva azt is kijelentette, „nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik”. Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát esélyt a tűzszünetre.

„Azt gondolom, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak, és azt gondolom, hogy Zelenszkij is véget akar vetni neki, én pedig úgy gondolom, hogy véget fog érni”

– jelentette ki az amerikai elnök.

A Fehér Ház és az amerikai külügyminisztérium illetékesei az MTI kérdésére kedden közölték, hogy hétfőn Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter „termékeny” megbeszélést folytatott telefonon, és ennek nyomán nincs szükség további személyes találkozóra, valamint arról is tájékoztatást adtak, hogy „nincs tervben Trump elnök számára találkozó Putyin elnökkel a közeljövőben.”

Donald Trump arról is beszélt, hogy kedden hinduk vallási ünnepe alkalmából beszélt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, és szóba került az India által fokozatosan csökkentett orosz kőolajvásárlás kérdése is, amivel kapcsolatban az amerikai elnök megjegyezte, hogy az indiai kormányfő is azt akarja, hogy véget érjen a háború Ukrajnában.

Donald Trump a hónap elején jelentette be, hogy India miniszterelnökével megállapodott abban, hogy a dél-ázsiai ország fokozatosan csökkenti, majd leállítja az oroszországi energiavásárlást annak érdekében, hogy Moszkva elessen fontos bevételektől, amelyekből a háborút finanszírozza. India, Kína után, az orosz kőolaj második legjelentősebb vásárlója.

