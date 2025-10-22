Arra még nem volt példa, hogy egy plenáris ülésen három vitát is rendezzenek magyar vonatkozású ügyekről. Ma ez megtörténik, mert Magyarország a „háborús héja politikának” az útjában áll – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének Magyarországot érintő vitáival kapcsolatban magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba elmondta: az EP vitát rendez a tervezett budapesti békecsúcsról, egyetlen újságcikk állításairól és arról, hogy miként lehetne betiltani az orosz gázimportot, „mit sem törődve a következményekkel”.

„Jogállamisági ügyekre hivatkoznak, de valójában Magyarország politikája áll az útjukban. Egy olyan politika, amelynek meggyőződésünk szerint nemcsak Magyarországon, hanem Európában is többségi támogatottsága van. Százezrek halála után mi békét szeretnénk. Mindvégig évek óta ezt képviseltük. Ők viszont további háborús politikát akarnak” – fogalmazott.

A politikus elmondta, az Európai Bizottság múlt héten hozta nyilvánosságra az új uniós katonai stratégiát, amelyben Ukrajnát az európai biztonsági architektúra részének tekintik, amivel – szavai szerint – minden tagországot közelebb húznának a háborúhoz. Ezzel párhuzamosan 800 milliárd eurós hadicsomagot akarnak elfogadtatni, ami forintban kifejezve 320 ezer milliárd – tájékoztatott.

Hadi üzemmódra akarják átállítani Európát, ezért a budapesti békecsúcs is célkeresztbe került – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, majd hangsúlyozta: támadják a béketárgyalás tényét és helyszínét is.

Ugyanazok, akik hónapok óta támadják Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, és évek óta támadják a magyar miniszterelnök béke melletti kiállását – jegyezte meg.

Súlyosak a gazdasági következmények is. Európa eddig elköltött 70 ezer milliárdot a háborúra, és ezt fejelnék még meg az előbb említett hadicsomaggal – mondta. Ezt csak úgy lehet megvalósítani, ha a már működő, meglévő uniós támogatási programokból vesznek el. Ezért akarják csökkenteni több mint 20 százalékkal az agrárkasszát, és ezért csökkentenék a kohéziós támogatásokat is. Ha az európai gazdaságot hadi üzemmódra állítják, akkor kevesebb jut utakra, iskolákra, kórházakra.

Az energiapolitikában is figyelmen kívül hagyják a következményeket – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, majd kifejtette: ha tényleg betiltják az orosz energiaimportot, akkor annak azonnali árfelhajtó hatása lesz.

Főleg azokban az országokban, amelyek csak drágábban tudják máshonnan beszerezni a szükséges energiát. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint csak a gázárak emelkedése Magyarország esetében a GDP 4 százalékának megfelelő veszteséget eredményezhet. Ebből is következik, hogy itt a rezsicsökkentés megléte a tét – hívta fel a figyelmet.

Magyarország ennek a „háborús héja politikának” az útjában áll. Ezért akarják felülírni a döntéshozatali eljárásokat. Teljes egyetértés helyett minősített többségi döntéshozatalt akarnak ezekben az ügyekben, ami azt eredményezné, hogy ki lehetne zárni az egyet nem értő hangokat. Amit csinálnak, az nemcsak Magyarországnak árt, hanem Európa egészének, a biztonságának és a gazdaságának is – jelentette ki.

A szerdai három vita a szokásos nyomásgyakorlás eszköze, de – mint jelezte – most „növeltek a fordulatszámon.

„Minden vitán részt veszünk, minden nyomásgyakorlásnak ellenállunk, de a leghangosabb választ mi mindig a választásokon adjuk, most is így lesz” – fogalmazott.

Ami az Európai Parlamentben történik, az a sokadik ok arra, hogy minél többen vegyenek részt az október 23-i békemeneten. A holnapi békemenet jelentősége messze túlmutat Magyarország határain.

„Nemcsak saját biztonságunkért állhatunk ki, hanem Európa egészének békéjéért” – tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. november 27-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)