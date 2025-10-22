Lövöldözés a szerb parlament előtt: Vucsics szerint terrorcselekmény történt

Terrorcselekménynek nevezte Alekszandar Vucsics szerb elnök, hogy szerdán egy férfi a szerbiai parlament előtt tüzet nyitott, és megsebesített egy másik férfit.

Alekszandar Vucsics a Szerbia Palotában vett részt egy ünnepségen, amelynek keretein belül falusi házvásárlási szerződéseket írtak alá. Ünnepi beszéd helyett viszont elnézést kért, hogy el kell hagynia az eseményt egy „terrorcselekmény miatt, amely éppen most történt a szerbiai köztársasági parlament előtt”.

A rendőrség korábban elfogott egy férfit, aki a gyanú szerint a belgrádi parlament épülete előtt rálőtt egy másik férfira.

A belgrádi mentőszolgálat megerősítette, hogy egy sebesült embert kórházba szállítottak.

A lövöldözést megelőzően a parlament épülete előtt hónapok óta álló sátortábor egy része kigyulladt, a tűzoltók azonban rövid idő alatt elfojtották a tüzet. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után érkezett a riasztás, hogy a táborban felrobbant egy gázpalack. A Blic című belgrádi napilap értesülései szerint

egy 70 éves férfi előbb golyókat dobált a tűzbe, majd tüzet nyitott, és eltalált egy járókelőt.

A parlament ülését nem szakították meg.

