László András az EP-vitán: Hol vannak az európai béketeremtők?

Elkezdődött az Európai Parlament vitája az ukrajnai háborúról, amelyet sürgősséggel vettek napirendre. László András, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője szerint a brüsszeli elit pánikba esett már a budapesti békecsúcs gondolatától is, miközben az uniós vezetők képtelenek a béke érdekében fellépni.

László András, a Fidesz–KDNP EP-képviselője Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy megkezdődött az Európai Parlament vitája az ukrajnai háborúról. Mint írta, a napirendre vétel sürgősségét szerinte az indokolta, hogy „bepánikoltak a budapesti csúcstalálkozó gondolatától is”. A vita elején már elhangzott az első „Slava Ukraini” (Dicsőség Ukrajnának), azonban – tette hozzá – arról, hogy „melyik nyugat-európai vezető lenne képes vagy hajlandó egy békemegállapodást kitárgyalni… nagy a hallgatás”.

Felszólalásában László András élesen bírálta az uniós és nyugat-európai politikai vezetőket:

„Hol vannak az európai béketeremtők? Hol vannak a vezetők a megfelelő vízióval, bátorsággal, erővel, hogy helyreállítsák a békét Európában? Hol vannak?” – tette fel kérdéseit a képviselő.

Szerinte a francia, német és brit vezetők soha nem voltak olyan népszerűtlenek, mint most, és kétségét fejezte ki afelől, hogy Ursula von der Leyen képes lenne tartós európai békét kialkudni. „Több mint három és fél éve ígért Ursula von der Leyen és Joe Biden győzelmet Ukrajnának. Azt is mondták, hogy a szankciók nem lesznek hatással a gazdaságainkra. Milyen kínos…” – fogalmazott.

A képviselő Kaja Kallas észt miniszterelnököt is bírálta, mondván, „azzal sincs tisztában, kik nyerték meg a második világháborút”. Hozzátette: „Hála Istennek, hogy nincs valódi európai külügyminiszter.”

László András szerint az eddigi szankciók nem hozták meg a kívánt eredményt:

„Lassan húsz szankciós csomagot fogadtunk el, a háború továbbra is tombol. 2022 óta százezrek haltak meg katonai áttörés nélkül. Ennek ellenére csak azt halljuk, hogy több pénzt, több fegyvert, több szankciót.”

Úgy vélte, a „brüsszeli elit szabotálja a békeerőfeszítéseket”, miközben „az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Orbán miniszterelnök úr is a békéért dolgozik”.

A felszólalásának zárásában elmondta: „Az EP diplomáciai kudarcot vallott. Önök szánalmasan cserben hagyták az európaiakat. Egyszercsak mások fognak dönteni a jövőjükről. Európaiak, ukránok és oroszok egyaránt elszenvedői ennek a háborúnak. Minél hamarabb befejezzük, annál jobb lesz mindenkinek.”

Kiemelt kép: László András, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó: MTI/Purger Tamás)