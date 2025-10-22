Folytatják a nyilvános kivégzéseket a tálibok: stadionban öltek meg több ezer ember előtt egy anyagyilkost

Nyilvános kivégzést tartottak Afganisztánban: egy stadionban, több ezer ember előtt lőttek agyon egy férfi, aki meggyilkolt egy nyolc hónapos várandós nőt és annak férjét.

A halálra ítélt férfi állítólag meggyilkolt egy férfit és várandós feleségét,

emiatt – a tálibok szokása szerint – az áldozatok egyik hozzátartozója végzett vele három lövéssel a stadionban.

„A gyilkos két embert ölt meg: egy férfit és annak terhes feleségét, akinek a magzata nyolc hónapos volt” – mondta egy tálib vezető az Index beszámolója szerint a kivégzett emberről.

A kivégzés előtt több bíró is megvizsgálta az ügyet, és végül Haibatullah Ahundzada tálib legfelsőbb vezető hagyta jóvá az ítéletet. A Legfelsőbb Bíróság közleménye szerint „az áldozatok családjainak felajánlották a kegyelmet és a békét, de ők visszautasították azt.”

„Sokan jöttek el megnézni a kivégzést, beleértve az áldozatok hozzátartozóit is, akik gyakorolták az iszlám törvény szerint őket megillető jogukat” – mondta egy szemtanú. Az afgánokat különböző csatornákon értesítették a nyilvános kivégzésről, így gyorsan elterjedt a híre.

Ez lehetett a tizenegyedik nyilvános kivégzés, mióta a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba.

A tizedik alkalomra áprilisban került sor: akkor négy férfit végeztek ki nyilvánosan három különböző tartományban, ugyanazon a napon.

A szélsőséges iszlamisták nem csak Afganisztánban, hanem más helyeken is gyakran élnek a nyilvános kivégzés eszközével – a legutóbbi ismert eset Gázában történt azután, hogy életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hamász közt.

Kiemelt kép: iszlamista tálib géppuskás Kandahárban 2021. szeptember 1-jén. Az iszlamista tálibok augusztusban foglalták el Afganisztán legnagyobb részét, miután az Egyesült Államok vezette NATO-erõk kivonultak az országból, az utolsó amerikai katona augusztus 31-én távozott. MTI/EPA.