Elszabadultak az indulatok egy migráns nemi erőszak miatti demonstráción Írországban: téglával dobálták a rendőröket, rálőttek a helikopterekre is lézerrel

Összecsapások voltak legalább ezer tüntető és rendőrök között kedden egy menekültügyi szállás előtt az írországi Saggartban azokkal a hírekkel összefüggésben, hogy egy tízéves kislányt szexuálisan bántalmaztak. A bántalmazást az ír miniszterelnök is rendkívül súlyos eseménynek minősítette.

A Dublin közelében fekvő városban a helyszíni beszámolók szerint ír zászlókat és „Irish lives matter” (magyarul: Az ír életek számítanak) feliratú táblákat tartó tüntetők téglákat, palackokat és petárdákat dobáltak a rendőrökre.

🚨BREAKING: Large crowds of angry locals hurl glass bottles at Gardaí by outside Citywest Hotel in Saggart, Co Dublin. Fireworks continue to be launched at officers defending the entrance to the hotel. The Irish have had enough. pic.twitter.com/QbpSVQa0ZF — The British Patriot (@TheBritLad) October 21, 2025

Emellett a rendőrség szerint néhány demonstráló lézerrel rálőtt az egyik helikopterükre is (ami azért veszélyes, mert akár balesetet is okozhat, ha megzavarják a pilóta látását),

valamint azt is közölték, hogy egyes demonstrálóknál még vasvillát is láttak.

A rendőrök könnygázt is bevetettek, hogy visszaszorítsák a demonstrálókat a szállodaegyüttestől. Rendőrségi közlés szerint hat tüntetőt őrizetbe vettek a hatóság elleni erőszak miatt, egy rendőr pedig megsebesült. A helyszíni videók szerint emellett egy rendőrségi járművet felgyújtottak, az ki is égett.

Immigration choisie :Viol d’une fillette irlandaise par un (ingénieur…) migrant: Dublin s’embrase Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés à Saggart, banlieue de la capitale, et incendié au moins un fourgon de police. Des renforts etun canon à eau ont été déployés pic.twitter.com/QoxSKhM0MJ — Ana19587 la Liberté n’a pas de prix🍾🇨🇵 (@anouk1818) October 22, 2025

A tüntetést kiváltó bűncselekményt a Citywest szálloda környékén követték el, ahol menedékkérőket fogadnak be.

A gyanúsított a helyi média szerint egy 26 éves bevándorló, az áldozata pedig egy 10 éves kislány volt.

A kiskorú áldozatot állami gondozásba vették, míg a feltételezett támadót – akinek a nevét nem árulták el, de az Irish Times című lap szerint arab tolmácsot kért – a rendőrség közlése szerint bíróság elé állítják.

🚨BREAKING: Tensions rise in Ireland as Irish citizens set ablaze police vehicles and check passing vehicles for non Irish citizens. Yesterday a 10 year old girl was allegedly raped by an African migrant. Ireland is ready to erupt. pic.twitter.com/rDJ3gj9F6R — The British Patriot (@TheBritLad) October 21, 2025

Michael Martin ír miniszterelnök a parlamentben felszólalva „rendkívül súlyosnak” minősítette az eseményeket, és kijelentette, hogy az országban „sok ember dühös és aggódik amiatt, ami itt történt”.

„Nyilvánvaló, hogy itt az állam mulasztott a gyermek védelmével kapcsolatos kötelezettségét illetően” – ismerte el a kormányfő.

Jim O’Callaghan igazságügyi és bevándorlási miniszter a zavargásokat ítélte el, utalva a rendőrségre dobott tárgyakra. „Sajnos, nem meglepő, hogy egyesek bűncselekményeket használnak fel arra, hogy zavargásokat keltsenek a társadalomban” – tette hozzá közleményében.

Kiemelt kép: egy kiégett jármű a kedd éjjeli demonstráción. Forrás: X.com.