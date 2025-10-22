Elszabadultak az indulatok egy migráns nemi erőszak miatti demonstráción Írországban: téglával dobálták a rendőröket, rálőttek a helikopterekre is lézerrel

A Dublin közelében fekvő városban a helyszíni beszámolók szerint ír zászlókat és „Irish lives matter” (magyarul: Az ír életek számítanak) feliratú táblákat tartó tüntetők téglákat, palackokat és petárdákat dobáltak a rendőrökre.
Emellett a rendőrség szerint néhány demonstráló lézerrel rálőtt az egyik helikopterükre is (ami azért veszélyes, mert akár balesetet is okozhat, ha megzavarják a pilóta látását),
valamint azt is közölték, hogy egyes demonstrálóknál még vasvillát is láttak.
A rendőrök könnygázt is bevetettek, hogy visszaszorítsák a demonstrálókat a szállodaegyüttestől. Rendőrségi közlés szerint hat tüntetőt őrizetbe vettek a hatóság elleni erőszak miatt, egy rendőr pedig megsebesült. A helyszíni videók szerint emellett egy rendőrségi járművet felgyújtottak, az ki is égett.
A tüntetést kiváltó bűncselekményt a Citywest szálloda környékén követték el, ahol menedékkérőket fogadnak be.
A gyanúsított a helyi média szerint egy 26 éves bevándorló, az áldozata pedig egy 10 éves kislány volt.
A kiskorú áldozatot állami gondozásba vették, míg a feltételezett támadót – akinek a nevét nem árulták el, de az Irish Times című lap szerint arab tolmácsot kért – a rendőrség közlése szerint bíróság elé állítják.
Michael Martin ír miniszterelnök a parlamentben felszólalva „rendkívül súlyosnak” minősítette az eseményeket, és kijelentette, hogy az országban „sok ember dühös és aggódik amiatt, ami itt történt”.
„Nyilvánvaló, hogy itt az állam mulasztott a gyermek védelmével kapcsolatos kötelezettségét illetően” – ismerte el a kormányfő.
Jim O’Callaghan igazságügyi és bevándorlási miniszter a zavargásokat ítélte el, utalva a rendőrségre dobott tárgyakra. „Sajnos, nem meglepő, hogy egyesek bűncselekményeket használnak fel arra, hogy zavargásokat keltsenek a társadalomban” – tette hozzá közleményében.
Kiemelt kép: egy kiégett jármű a kedd éjjeli demonstráción. Forrás: X.com.