Elraboltak egy segélyszervezetnek dolgozó amerikai pilótát a nigeri fővárosban

Elraboltak egy segélyszervezetnek pilótaként dolgozó amerikai állampolgárt Niger fővárosában, Niameyben – közölték szerdán a nyugat-afrikai ország biztonsági szervei.

Tájékoztatásuk szerint egy 48 éves férfiról van szó, aki egy keresztény civil szervezet humanitárius missziójának dolgozott. Az illetőt fegyveresek hurcolták el az éjszaka közepén szállásáról, egy erősen őrzött belvárosi kerületből.

A nigeri biztonsági szolgálatok országos kutatást indítottak a pilóta megtalálására. Bár több terrorszervezet is aktív az országban, egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett az emberrablás elkövetőjeként.

Ritkaságszámba mennek az emberrablások a fővárosban, ahol legutóbb 2011-ben történt ilyen bűncselekmény.

Az év elején egy 74 éves osztrák állampolgárságú nőt és egy 66 éves svájci nőt hurcoltak el fegyveresek Agadez városból, amely nagyjából 950 kilométerre északra fekszik Niameytől. Mindketten évek óta éltek a sivatagi városban. A helyi sajtó és a biztonsági szolgálatok szerint feltehetőleg a szomszédos Maliba hurcolták és az Iszlám Állam dzsihadista szervezetnek eladták őket. Sorsukról hónapok óta nincsenek értesülések.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)