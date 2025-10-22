Egy vezető orosz tisztviselő szerint továbbra is zajlik a békecsúcs szervezése

Az orosz TASZSZ hírügynökség szerda hajnalban megjelent beszámolója szerint Dmitrijev az X közösségi hálózaton tett közzé egy angol nyelvű bejegyzést, amelyben azt írta:
„A média eltorzítja a »közeljövőről« szóló megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek folytatódnak.”
Kedden jelentek meg információk arról, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői telefonbeszélgetése nem a tervek szerint zajlott, és emiatt a „közeljövőben” biztosan nem találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten.
Donald Trump – aki csütörtökön még azt is mondta, hogy két héten belül találkozhat Putyinnal –magyar idő szerint kedd este, a Fehér Házban maga is elismerte, hogy vannak nehézségek, és úgy fogalmazott: „Nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik.” Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát még esélyt a tűzszünetre, valamint azt ígérte, hogy két napon belül döntenek a találkozóról.
A magyar kormány álláspontja szerint a csúcstalálkozó nem került le a napirendről, zajlik a szervezése – szerda reggel ezt állította Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor is. „A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – fogalmazott a kormányfő.
