Egy vezető orosz tisztviselő szerint továbbra is zajlik a békecsúcs szervezése

A nyugati hírügynökségek eltorzítják a budapesti orosz-amerikai csúcstalálkozóról szóló riportokat, hogy aláássák annak jelentőségét – mondta Kirill Dmitriev, az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselője, valamint az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója.

Az orosz TASZSZ hírügynökség szerda hajnalban megjelent beszámolója szerint Dmitrijev az X közösségi hálózaton tett közzé egy angol nyelvű bejegyzést, amelyben azt írta:

„A média eltorzítja a »közeljövőről« szóló megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek folytatódnak.”

Kedden jelentek meg információk arról, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői telefonbeszélgetése nem a tervek szerint zajlott, és emiatt a „közeljövőben” biztosan nem találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten.

Donald Trump – aki csütörtökön még azt is mondta, hogy két héten belül találkozhat Putyinnal –magyar idő szerint kedd este, a Fehér Házban maga is elismerte, hogy vannak nehézségek, és úgy fogalmazott: „Nem akarok egy elvesztegetett találkozót, nem akarok elvesztegetett időt, így meglátjuk, hogy mi történik.” Ugyanakkor optimizmusát hangoztatta és kijelentette, hogy lát még esélyt a tűzszünetre, valamint azt ígérte, hogy két napon belül döntenek a találkozóról.

A magyar kormány álláspontja szerint a csúcstalálkozó nem került le a napirendről, zajlik a szervezése – szerda reggel ezt állította Szijjártó Péter, valamint Orbán Viktor is. „A békecsúcs előkészületei folytatódnak. Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük” – fogalmazott a kormányfő.

