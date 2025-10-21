Ursula von der Leyen: Az orosz háború kimenetele évtizedekre fogja meghatározni Európa biztonsági rendjét

Az Európai Bizottság arra fog összpontosítani 2026 folyamán, hogy a migrációs és menekültügyi paktumot átültesse a gyakorlatba – jelentette ki az uniós bizottság elnöke Strasbourgban kedden.

Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében mutatta be az Európai Bizottság 2026-os munkaprogramját Ursula von der Leyen, aki beszédében hangsúlyozta: a brüsszeli testület intézkedéseket kíván hozni az uniós határ- és partvédelmi ügynökség, a Frontex mandátumának megerősítésére, az unió területén jogtalanul tartózkodók hatékony visszaküldésére, valamint az embercsempészet és az emberkereskedelem felszámolását célzó szankciókra.

Elmondta, az Európai Bizottság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó felkészültségi keretre építve az EU védelmi képességeinek megerősítésére és a stratégiai partnerekkel való együttműködés fokozására fog összpontosítani.

„Olyan kiemelt intézkedéséken fogunk dolgozni, mint az európai drónvédelmi kezdeményezés, amely elengedhetetlen az EU keleti felének védelme számára” – fogalmazott.

Az Európai Bizottság meg fogja erősíteni az unió határainak védelmét, a szervezett bűnözés elleni küzdelmet és a határokon átnyúló létfontosságú kommunikációs rendszerek fejlesztését – mondta.

Az uniós bizottsági elnök közölte, a 2026-os munkaprogram egy szuverénebb és függetlenebb Európa kiépítését célozza. A munkaprogram a biztonságot és a demokráciát fenyegető veszélyekkel, a konfliktusokkal és geopolitikai feszültségekkel, a gazdaságot és az ipart fenyegető kockázatokkal, valamint az éghajlatváltozás felgyorsításából eredő jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal foglalkozik.

„Az orosz háború kimenetele évtizedekre fogja meghatározni Európa biztonsági rendjét. Van remény arra, hogy a gázai háború végre véget érjen. Regionális és globális rendünk újra rajzolódik. Európának meg kell küzdenie a helyéért egy olyan világban, ahol egyes nagyhatalmak kiszámíthatatlanok, vagy akár ellenségesek velünk szemben” – fogalmazott.

Közölte tovább, hogy az egyre nyugtalanabbá váló világban a korábbinál szorosabban kell ragaszkodni az európai eszmékhez, a szabadságokhoz és jogokhoz. Új utakat kell találni a jogállamiság fenntartására, meg kell védeni a független médiát, új szabályok kellenek a korrupció elleni küzdelemre, és meg kell védeni a demokráciát a külföldi beavatkozástól.

Elmondta, az uniós bizottság jövőre csökkenteni fogja a bürokráciát a háztartások, a vállalkozások és a közigazgatások számára. Több uniós jogszabály egyszerűsítésére és a költségek csökkentésére fog összpontosítani a gépjárműipar, a környezetvédelem, az adózás, az élelmiszerek és takarmányok, az orvostechnikai eszközök és az energiatermékek vonatkozásában.

A fenntartható jólét és a versenyképesség javítása érdekében az Európai Bizottság folytatni fogja az európai ipari bázis megerősítésére, valamint az európai stratégiai ipari ágazatok és munkahelyek támogatására irányuló munkáját. A kritikus fontosságú nyersanyagokkal foglalkozó központ létrehozása, valamint a körforgásos gazdaságról szóló jogszabály révén növelni fogja Európa ellenállóképességét a létfontosságú nyersanyagokkal való ellátás terén. Célja lesz továbbá, hogy 2028-ig jelentősen felszabadítsa az egységes piacban rejlő lehetőségeket a versenyképességi akadályok felszámolása, az európai innovációs intézkedéscsomag létrehozása, az innovatív vállalkozásokra vonatkozó rendszer létrehozása, valamint a tudás és az innováció előmozdítása révén.

Az európai családok mindennapi problémáinak kezelése érdekében az Európai Bizottság számos intézkedést kíván előterjeszteni a megélhetési költségek jelentette válság kezelésére. Javaslatot tesz a minőségi munkahelyekről szóló törvényre, és foglalkozni fog a szegénység kiváltó okaival és a lakhatási válsággal.

A brüsszeli testület továbbá állattenyésztési stratégiát mutat be, és felülvizsgálja az élelmiszerláncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályokat az európai mezőgazdasági termelők támogatása érdekében.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó európai terv révén biztosítani fogja az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképességet.

A testület segíteni fogja a demokratikus intézményeknek a szélsőségességgel és a dezinformációval szembeni védelmét. Fokozni fogja a fogyasztóvédelmet és felül fogja vizsgálni a csalás elleni intézkedéseket. Vizsgálni fogja a fiatalokat, különösen a gyermekeket és a közösségi médiát érintő kérdéseket, valamint a nemek közötti egyenlőségre és a fogyatékossággal élők jogaira vonatkozó új stratégiák révén továbbra is elő kívánja mozdítani az egyenlőségközpontú Európai Uniót.

A brüsszeli testület közel-keleti stratégiát fog előterjeszteni, amely magában foglalja a szíriai és libanoni átmenet támogatását is. A humanitárius segítségnyújtást megreformálja a gyorsabb és hatékonyabb válságkezelés érdekében – tájékoztatott.

Ursula von der Leyen kijelentette:

az EU továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett, szilárd támogatást nyújtva az ország sürgős pénzügyi és katonai szükségleteihez és újjáépítési erőfeszítéseihez. Moldovával együtt továbbra is támogatni fogja Ukrajna uniós integrációs erőfeszítéseit.

Kijelentette: az ukrajnai háborúnak igazságos és tartós békével kell véget érnie. Ezért az EU továbbra is fokozni fogja a nyomást Oroszországra, ezzel is támogatva Ukrajna ellenállását. Még ha a háború véget is ér, Vlagyimir Putyin orosz elnök hadigazdasága és birodalmi téveszméi nem fognak eltűnni. Fel kell készülni azokra a fenyegetésekre, amelyekkel Európa ma és holnap szembesülhet – húzta alá. Kijelentette továbbá: a Közel-Keleten Európának szerepet kell játszania Gáza újjáépítésében, a kétállami megoldást célzó kezdeményezések, valamint egy új Szíria születésének ösztönzésében.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke sajtóértekezletet tart az uniós testület heti ülését követően Brüsszelben 2025. október 16-án (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)