Ritka erejű tornádó pusztított Párizs közelében, videón a halálos áldozatot is követelő katasztrófa

A legsúlyosabban érintett település az alig 20 kilométerre fekvő Ermont volt, ahol egy építkezésen tragédia történt:
egy 23 éves munkás életét vesztette, tízen pedig megsérültek, közülük négyen válságos állapotban vannak
– közölte Guirec Le Bras térségi ügyész.
A hirtelen kialakult forgószél mintegy tíz kerületet érintett, darukat döntött le, valamint több épület tetőszerkezetét is megrongálta.
A hatóságok szerint a vihart rendkívüli intenzitás jellemezte. Laurent Nunez belügyminiszter az X közösségi platformon „hirtelen és ritka erejű viharnak” nevezte a jelenséget. Hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és támogatásáról biztosította a helyi vezetőket, a mentésben részt vevő egységeket és az érintett lakosokat. „Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt áldozat családjának és szeretteinek” – tette hozzá.
