Ritka erejű tornádó pusztított Párizs közelében, videón a halálos áldozatot is követelő katasztrófa

Hétfőn ritka erejű tornádó csapott le Párizstól északra, több településen is komoly károkat okozva – közölte a The Guardian . A forgószél pusztító erejét a közösségi médiában terjedő videók is igazolják, többek között egy olyan felvétel is, amelyen látható, ahogy három egymás mellett álló daru néhány másodpercen belül kártyavárként omlik össze.

A legsúlyosabban érintett település az alig 20 kilométerre fekvő Ermont volt, ahol egy építkezésen tragédia történt:

egy 23 éves munkás életét vesztette, tízen pedig megsérültek, közülük négyen válságos állapotban vannak

– közölte Guirec Le Bras térségi ügyész.

A hirtelen kialakult forgószél mintegy tíz kerületet érintett, darukat döntött le, valamint több épület tetőszerkezetét is megrongálta.

Dramatic video footage shows the tornado that ripped through Ermont, just north of Paris, France, earlier this evening, causing cranes to collapse. There are reports of casualties. Credit: Alexandre Coutinho pic.twitter.com/ZR1XzfvYyY — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 20, 2025

A hatóságok szerint a vihart rendkívüli intenzitás jellemezte. Laurent Nunez belügyminiszter az X közösségi platformon „hirtelen és ritka erejű viharnak” nevezte a jelenséget. Hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és támogatásáról biztosította a helyi vezetőket, a mentésben részt vevő egységeket és az érintett lakosokat. „Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt áldozat családjának és szeretteinek” – tette hozzá.

Another view of the damaging tornado that hit Ermont, in the northern suburbs of Paris, France today 🌪️👀pic.twitter.com/SY8tXQXVr2 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2025

Kiemelt kép forrása: X.com