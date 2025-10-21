Ritka erejű tornádó pusztított Párizs közelében, videón a halálos áldozatot is követelő katasztrófa

Műsorújság
2025.10.21. 09:20

Hétfőn ritka erejű tornádó csapott le Párizstól északra, több településen is komoly károkat okozva – közölte a The Guardian. A forgószél pusztító erejét a közösségi médiában terjedő videók is igazolják, többek között egy olyan felvétel is, amelyen látható, ahogy három egymás mellett álló daru néhány másodpercen belül kártyavárként omlik össze.

A legsúlyosabban érintett település az alig 20 kilométerre fekvő Ermont volt, ahol egy építkezésen tragédia történt:

egy 23 éves munkás életét vesztette, tízen pedig megsérültek, közülük négyen válságos állapotban vannak

– közölte Guirec Le Bras térségi ügyész.

A hirtelen kialakult forgószél mintegy tíz kerületet érintett, darukat döntött le, valamint több épület tetőszerkezetét is megrongálta.

A hatóságok szerint a vihart rendkívüli intenzitás jellemezte. Laurent Nunez belügyminiszter az X közösségi platformon „hirtelen és ritka erejű viharnak” nevezte a jelenséget. Hangsúlyozta, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és támogatásáról biztosította a helyi vezetőket, a mentésben részt vevő egységeket és az érintett lakosokat. „Őszinte részvétemet fejezem ki az elhunyt áldozat családjának és szeretteinek” – tette hozzá.

