Prágában betiltják jövőre a bérelhető elektromos rollereket

2025.10.21. 15:36

Szerző: hirado.hu
Prágában jövőre betiltják a bérelhető elektromos rollereket. Erről a cseh főváros vezetése döntött hétfőn.

Az intézkedést a lakosok számtalan panaszával indokolták, ami a helytelenül elhelyezett, közlekedést akadályozó eszközöket illeti. Emellett több, nemritkán halálos baleset is történt elektromos rollerekkel.

A járműveket egy okostelefon-alkalmazáson keresztül lehet bérelni. Az elektromos rollerek különösen a turisták körében kedveltek, akik így a várost gyorsan és rugalmasan fedezhetik fel.

A CSU helyi statisztikai hivatal szerint Prágában tavaly rekordszámú, több mint 8 millió vendég szállt meg.

Az elektromos rollerek alternatívájaként kerékpárok bérelhetők igény szerint elektromos meghajtással is. A prágai városvezetés új helyszínek kijelölését tervezi bicikliparkolóknak.

Prága első kerülete október elején referendumot rendezett, amelynek eredményeként a válaszadók 82 százaléka támogatta az elektromos rollerek kitiltását a történelmi óvárosból.

Kiemelt kép: Bérelhető elektromos rollerek Prágában 2025. október 21-én. Prága városvezetése az előző napon úgy döntött, hogy 2026. január elsejétől betiltják az elektromos rollereket a cseh fővárosban (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

