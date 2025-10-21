Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Örömmel üdvözölte Charlie Kirk halálát, ezért menesztették a neves vitakör, az Oxford Union leendő elnökét

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: The Telegraph
2025.10.21. 15:06

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Oxford Union megválasztott elnökét, George Abaraonye-t leváltották, miután felháborodást váltott ki, hogy örömmel fogadta Charlie Kirk lelövését – írja a The Telegraph.

Abaraonye, aki a 202 éves vitatársaság elnöki posztját a következő szemeszterben vette volna át, szombaton egy szavazást követően kényszerült távozni.

Abaraonye vitatja az eredményt, és azt mondja, hogy „ő a megválasztott elnök, és az is marad”. A vitatársaságban vita alakult ki a szólásszabadság körül, miután a The Telegraph szeptemberben arról számolt be, hogy Abaraonye olyan üzeneteket osztott meg, amelyekben úgy tűnt, hogy ünnepli a  Charlie Kirk,  jobboldali politikai aktivista ellen elkövetett halálos támadást.

Az Oxfordi University College végzős hallgatója, George Abaraonye egy csoportos chatben küldött üzeneteket, például ilyet:

„Charlie Kirket lelőtték, ez az.”

Egy másik üzenet, amely valószínűleg az Instagram-fiókjából származik, így szólt: „Charlie Kirket lelőtték, Loool.”

Abaraonye néhány hónappal korábban az Oxford Union üléstermében vitázott Charlie Kirkkel, ahol a házasságról, a nemi szerepekről és a toxikus férfiasságról beszéltek.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Charlie Kirk (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

 

döntésgyilkosságközösségi médiaszavazás Charlie Kirk

Ajánljuk még

 