Örömmel üdvözölte Charlie Kirk halálát, ezért menesztették a neves vitakör, az Oxford Union leendő elnökét

Abaraonye, aki a 202 éves vitatársaság elnöki posztját a következő szemeszterben vette volna át, szombaton egy szavazást követően kényszerült távozni.

Abaraonye vitatja az eredményt, és azt mondja, hogy „ő a megválasztott elnök, és az is marad”. A vitatársaságban vita alakult ki a szólásszabadság körül, miután a The Telegraph szeptemberben arról számolt be, hogy Abaraonye olyan üzeneteket osztott meg, amelyekben úgy tűnt, hogy ünnepli a Charlie Kirk, jobboldali politikai aktivista ellen elkövetett halálos támadást.

Az Oxfordi University College végzős hallgatója, George Abaraonye egy csoportos chatben küldött üzeneteket, például ilyet:

„Charlie Kirket lelőtték, ez az.”

Egy másik üzenet, amely valószínűleg az Instagram-fiókjából származik, így szólt: „Charlie Kirket lelőtték, Loool.”

Abaraonye néhány hónappal korábban az Oxford Union üléstermében vitázott Charlie Kirkkel, ahol a házasságról, a nemi szerepekről és a toxikus férfiasságról beszéltek.

Kiemelt kép: Charlie Kirk (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)