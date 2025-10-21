„Milyen hatalma van az EU-nak, ha egy Magyarországgal sem tud elbánni?” – kifakadt az ukrán parlament alelnöke a Budapestre tervezett találkozó miatt

Újabb diplomáciai vihart kavart Orbán Viktor bejelentése: Budapesten látná vendégül Donald Trumpot és Vlagyimir Putyint a magyar miniszterelnök, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak. A történtekre még az ukrán parlament alelnöke is reagált.

Az Euractiv arról ír, hogy a magyar kormányfő kezdeményezése meglepetésként érte az Európai Uniót, és pánikszerű egyeztetésekhez vezetett Brüsszelben. Több tagállam azzal vádolja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy a lépése nem a békét, hanem Oroszország érdekeit szolgálja. „Ez nem közvetítés, hanem engedékenység Moszkva felé” – fogalmazott egy, a névtelenség mögé bújó uniós diplomata.

Az ügy a brüsszeli vezetőség szempontjából érzékeny pillanatban robbant: az EU-n belül egyre nehezebb pénzügyi támogatást biztosítani Ukrajnának, a szankciós politika akadozik, Szlovákia és Magyarország több fronton is sikeresen blokkol. Eközben Belgium nem kapott teljes garanciát a háborús jóvátételről szóló hitelezési tervhez.

A lap megjegyzi, hogy Orbán Viktor diadalittasan nyilatkozhat, míg az európai vezetők – köztük Ursula von der Leyen és António Costa – próbálják megőrizni az egység látszatát. Pénteken videókonferenciát tartottak Volodimir Zelenszkijjel, aki épp egy eredménytelen washingtoni látogatásról tért vissza.

Közben Ukrajnából is egyre hangosabb a csalódottság. „Mi az ereje az Európai Uniónak, ha nem tud kezelni egyetlen kicsi országot (Magyarországot – a szerk. ) sem?” – kérdezte Olekszandr Kornijenko, az ukrán parlament alelnöke, hozzátéve: „Ez igazságtalanság, hiszen az ukránok az EU zászlajával a hátukon halnak meg.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)