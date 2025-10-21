Megszületett az ítélet: terrortámadás miatt börtönbüntetést kapott Robert Fico merénylője

Kedden egy szlovák bíróság kimondta, hogy a Robert FIco elleni merénylet terrorcselekmény volt, és 21 év börtönbüntetésre ítélte a merénylőt, Juraj Cintulát.

A Napunk című felvidéki híroldal szerint a Specializált Büntetőbíróság hozott döntést az ügyben. Kimondták:

a 2024. május 15-i nyitrabányai merénylet terrorcselekmény volt, és 21 év börtönbüntetésre ítélték a merénylő.

Ez egyébként a sokak által vártnál enyhébb ítéletnek tekinthető, ugyanis a bíróság élt a büntetés rendkívüli enyhítésének lehetőségével, és nem ítélte életfogytiglani szabadságvesztésre a merénylőt – tette hozzá a Napunk.

Abban kezdettől fogva nem volt kétség, hogy Juraj Cintula bűnösségét kimondják: még ügyvédje, Namir Alyasry is többször kijelentette, hogy egyértelmű, ki lőtt rá Robert Fico miniszterelnökre.

Kapcsolódó tartalom Elsírta magát a bíróságon Fico merénylője Elsírta magát a tárgyaláson a szlovák kormányfőt életveszélyesen megsebesítő férfi.

A merénylőt a bűncselekmény után azonnal őrizetbe vették, a helyi tévének pedig sikerült videóra vennie a támadást. Cintula maga is beismerte a támadás tényét. A tárgyalás alatt vallomást tettek a miniszterelnök testőrei is, akik leírták, hogyan próbálták meg leállítani Cintulát az első leadott lövést követően.

Ennek ellenére az utolsó pillanatig kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy a bíróság terrorcselekménynek minősíti-e az esetet.

Eredetileg ugyanis Cintulát előre eltervezett gyilkossági kísérlettel vádolták, védője is hivatalos személy elleni támadásról beszélt. Ezzel szemben a vádat képviselő ügyésznő és a kormányfő jogi képviselője is amellett érvelt, hogy a vádlott különösen súlyos terrorcselekményt követett el. Juraj Cintula a tárgyaláson azt állította, hogy Fico egészségének károsításával azt akarta elérni, hogy a miniszterelnök többé ne legyen képes ellátni a feladatát, de megölni nem akarta őt.

A bíróság végül a felperes álláspontját fogadta el azzal, hogy a merényletet terrorcselekményként minősítették.

Kapcsolódó tartalom Lezárult a hivatalos vizsgálat a Robert Fico elleni merénylet ügyében A bizonyítékok nem támasztották alá a testőrök mulasztását.

Kiemelt kép: a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylettel vádolt Juraj Cintula (b) érkezik az ellene folyó per tárgyalására a besztercebányai büntetõbíróságon 2025. július 8-án. A 71 éves Cintula 2024. május 15-én négy lövéssel életveszélyesen megsebesítette Robert Fico miniszterelnököt. MTI/EPA/Jakub Gavlak.