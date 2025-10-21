Európai vezetők lobbiznak azért, hogy Zelenszkijjel együtt bejussanak a budapesti békecsúcsra

Lobbizni akar néhány EU-vezető azért, hogy bejusson a Trump–Putyin találkozóra, és hogy Zelenszkij is helyet kapjon a tárgyalásokon.

Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a budapesti békecsúcs előtt, mivel attól tartanak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Ukrajnának kedvezőtlen tűzszüneti megállapodásban egyezik meg – számolt be a Politico.

A brüsszeli lap szerint a csütörtöki Európai Tanács csúcstalálkozóját „beárnyékolja” a Trump és Putyin között a következő hetekben Budapesten tervezett találkozója, amelynek célja egy esetleges fegyverszünet feltételeinek megvitatása.

A Politicónak nyilatkozó diplomaták szerint

néhány EU-vezető lobbizni fog azért, hogy részt vehessen a Trump–Putyin találkozón, valamint azért, hogy Zelenszkij helyet kapjon a tárgyalásokon.

Az európaiak legnagyobb félelme az, hogy Trump Putyin oldalára áll a béke feltételeinek meghatározásában, és nyomást gyakorol Zelenszkijre, hogy fogadja el Oroszország feltételeit.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2025. augusztus 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)