Betiltották a muszlim burka viselését Portugáliában – súlyos büntetésekre számíthat, aki ezentúl eltakarja az arcát

A portugál parlament nagy többséggel elfogadott egy törvényt, amely megtiltja a muszlim női viselethez tartozó burka és az arcot eltakaró kendő, a nikáb viselését a nyilvános helyeken. Az új szabályozás értelmében azok, akik nemi vagy vallási okokra hivatkozva eltakarják az arcukat a nyilvánosság előtt, akár 4 ezer (mintegy 1,5 millió forint) eurós pénzbírsággal is sújthatók. Emellett szigorú büntetésre számíthatnak azok is, akik nőket kényszerítenek arra, hogy elfedjék az arcukat: ők akár három év börtönbüntetéssel is számolhatnak.

A Weltwoche beszámolója szerint a törvényjavaslatot a jobboldali Chega párt terjesztette be, és a jobbközép pártok is támogatták.

A javaslat indoklásában a Chega kijelenti, hogy az arc eltakarása – különösen a nők esetében – „kirekesztettséghez és alárendeltséghez vezet”, és ellentétes olyan alapelvekkel, mint a „szabadság, egyenlőség és emberi méltóság”. A törvény célja a közbiztonság megerősítése és a nők jogainak védelme.

A baloldali pártok képviselői azonban másként látják a kérdést. „Ez a kezdeményezés kizárólag a külföldieket célozza, azokat, akik más valláshoz tartoznak” – mondta Pedro Delgado Alves, a balközép Partido Socialista képviselője, amelynek frakciója a törvényjavaslat ellen szavazott.

A Daily Mail beszámolója szerint Marcelo Rebelo de Sousa államfőnek még jóvá kell hagynia a törvényt. Ő azonban élhet vétójogával, vagy az alkotmánybíróság elé utalhatja a jogszabályt felülvizsgálatra.

Ha a törvény hatályba lép, Portugália csatlakozik azon európai országok sorához – például Ausztria, Franciaország, Belgium és Hollandia –, amelyek teljes vagy részleges tilalmat vezettek be az arcot és a fejet eltakaró ruhadarabok viselésére.

Kapcsolódó tartalom Fejkendőviselési tilalmat tervez az osztrák kormány az iskolákban a 14 évesnél fiatalabb lányoknál A törvényjavaslatot még az osztrák parlamentnek is jóvá kell hagynia.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)