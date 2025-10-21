Betiltották a muszlim burka viselését Portugáliában – súlyos büntetésekre számíthat, aki ezentúl eltakarja az arcát

A Weltwoche beszámolója szerint a törvényjavaslatot a jobboldali Chega párt terjesztette be, és a jobbközép pártok is támogatták.
A javaslat indoklásában a Chega kijelenti, hogy az arc eltakarása – különösen a nők esetében – „kirekesztettséghez és alárendeltséghez vezet”, és ellentétes olyan alapelvekkel, mint a „szabadság, egyenlőség és emberi méltóság”. A törvény célja a közbiztonság megerősítése és a nők jogainak védelme.
A baloldali pártok képviselői azonban másként látják a kérdést. „Ez a kezdeményezés kizárólag a külföldieket célozza, azokat, akik más valláshoz tartoznak” – mondta Pedro Delgado Alves, a balközép Partido Socialista képviselője, amelynek frakciója a törvényjavaslat ellen szavazott.
A Daily Mail beszámolója szerint Marcelo Rebelo de Sousa államfőnek még jóvá kell hagynia a törvényt. Ő azonban élhet vétójogával, vagy az alkotmánybíróság elé utalhatja a jogszabályt felülvizsgálatra.
Ha a törvény hatályba lép, Portugália csatlakozik azon európai országok sorához – például Ausztria, Franciaország, Belgium és Hollandia –, amelyek teljes vagy részleges tilalmat vezettek be az arcot és a fejet eltakaró ruhadarabok viselésére.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)