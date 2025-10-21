Az oroszok által kinevezett kormányzó szerint ágyútölteléknek rabolják el az embereket az ukrán toborzók

„Ukrán katonai toborzóirodák férfiakat rabolnak el Herszon utcáiról, méghozzá úgy, hogy a családjaik semmilyen információt nem kapnak a sorsukról” – állítja Vlagyimir Szaldo, a Herszon régió oroszok által kinevezett kormányzója, aki azt is hozzátette: „ágyútölteléknek” rabolják el az embereket az ukrán toborzók.

A kormányzó szavait a TASZSZ orosz állami hírügynökség idézte. Vlagyimir Szaldo arról is beszélt, hogy az általa csak embervadászoknak nevezett toborzó folyamatosan járják a folyótól távolabb eső negyedeket.

„Férfiakat ragadnak el a Tavricseszkijben, a Sumenszkijben és a külvárosi településeken, majd Muzsikovka irányába szállítják őket. Ott, az úgynevezett »gyűjtőponton« – ami inkább egy koncentrációs táborra hasonlít – a harci övezetekbe küldik őket”

– írta Szaldo a Telegramon, aki szerint a herszoni férfiak félnek kimenni az utcára, mivel „a megszálló hatóságok ágyútöltelék-forrássá változtatták a várost”. A kormányzó állítása szerint a hozzátartozók kétségbeesetten próbálják megtalálni az eltűnteket, de a hivatalos szervek semmilyen információt nem adnak ki velük kapcsolatban.

„A rokonok próbálnak nyomokat találni – egymást kérdezgetik, hatóságokat keresnek fel, bejegyzéseket írnak a közösségi oldalakon. Ám rendszerint nincs semmilyen válasz. A hivatalos szervek hallgatnak, listák nincsenek, az eltűntek száma pedig egyre nő. Csak később kapunk üzeneteket vagy leveleket az eltűntektől a frontvonalról – vagy értesítést arról, hogy elestek” – tette hozzá Vlagyimir Szaldo.

Kiemelt kép: Megrongálódott lakóház az orosz megszállás alól felszabadított Herszon megyei Arhanhelszke településen, 2022. november 6-án (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)