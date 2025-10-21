A migráció olyan mértékű probléma, hogy sötétedés után a gyermekeket nem lehet kiengedni az utcára - ismerte el Friedrich Merz

Nincsenek biztonságban sötétedés után a német városok utcáin a nők és a gyermekek Friedrich Merz kancellár szerint.

Friedrich Merz, német kancellár elismerte, hogy

a migráció olyan mértékű probléma, hogy sötétedés után a gyermekeket nem lehet kiengedni az utcára

– írja a Bild cikke nyomán a Mandiner.

A CDU kétnapos, zárt ajtók mögött tartott tanácskozása után Friedreich Merz kancellár és Carsten Linnemann CDU-főtitkár hétfőn sajtótájékoztatót tartott. Amikor egy újságíró megkérdezte a kancellártól, hogy visszavonna-e a korábbi kijelentését, amely a migráció városképre gyakorolt hatására mutatott rá, Merz megkérdezte a riportertől, hogy van-e lánya.

A német kancellár szerint ugyanis egyre kevésbé érzik biztonságban magukat a nők a városokban.

„Kérdezze meg a gyermekeit, a lányait, a baráti és ismeretségi körét: mindenki megerősíti, hogy ez valóban probléma. Legkésőbb, amikor besötétedik” – fogalmazott Merz.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár a két Németország 1990-es újraegyesítéséről megemlékező német egység napjának alkalmából rendezett saarbrückeni ünnepség után, 2025. október 3-án. (Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf)