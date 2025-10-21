A migráció olyan mértékű probléma, hogy sötétedés után a gyermekeket nem lehet kiengedni az utcára - ismerte el Friedrich Merz

Friedrich Merz, német kancellár elismerte, hogy
a migráció olyan mértékű probléma, hogy sötétedés után a gyermekeket nem lehet kiengedni az utcára
– írja a Bild cikke nyomán a Mandiner.
A CDU kétnapos, zárt ajtók mögött tartott tanácskozása után Friedreich Merz kancellár és Carsten Linnemann CDU-főtitkár hétfőn sajtótájékoztatót tartott. Amikor egy újságíró megkérdezte a kancellártól, hogy visszavonna-e a korábbi kijelentését, amely a migráció városképre gyakorolt hatására mutatott rá, Merz megkérdezte a riportertől, hogy van-e lánya.
A német kancellár szerint ugyanis egyre kevésbé érzik biztonságban magukat a nők a városokban.
„Kérdezze meg a gyermekeit, a lányait, a baráti és ismeretségi körét: mindenki megerősíti, hogy ez valóban probléma. Legkésőbb, amikor besötétedik” – fogalmazott Merz.
