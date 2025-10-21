A Louvre egyik alkalmazottja szerint már a történelmi rablás előtt is felhívták a figyelmet a biztonsági problémákra

A Louvre egyik alkalmazottja a sajtónak nyilatkozva azt mondta, hogy a személyzet már a rablás előtt is több alkalommal is figyelmeztetett arra, hogy nincs biztosítva a megfelelő védelem az intézményben.

Mint írtuk, vasárnap kirabolták a párizsi Louvre múzeumot, a rablás mindössze hét percig tartott. A rendőrség hajtóvadászatot indított a tettesek után, az esetet pedig egyesek már most az évtized rablásaként emlegetik.

A Sky News-nak most nyilatkozott a múzeum egyik alkalmazottja, Elise Muller, aki teremőrként dolgozik az intézményben, és azt mondta:

az „elavult” berendezések és a „drasztikus létszámcsökkentés” miatt jelenleg csak korlátozott mértékben tudják ellátni a műtárgyak védelmét.

Állítása szerint a problémákra már többször is felhívták a figyelmet. „A szakszervezetünkön keresztül figyelmeztetést adtunk ki, és kollégáink újra és újra figyelmeztettek a munkánk közben nap mint nap tapasztalt nehézségekre: a berendezések rossz állapotára, esetenként akár teljes elavulására, valamint a személyzet drasztikus létszámcsökkentésére” – fogalmazott a múzeumi dolgozó.

Ami a múzeumot illeti, a Louvre azóta is zárva tart, nem fogadnak látogatókat. Így sok turista hiába tervezte a múzeum megtekintését az utazása alatt, le kell mondaniuk erről.

A kormány azt ígérte, hogy javítani fognak a helyzeten

A francia Kulturális Minisztérium vasárnapi közleményében azt írta, hogy az Emmanuel Macron elnök januárban bejelentett „Új reneszánsz projekt” keretében egy új biztonsági tervet is életbe fognak léptetni.

A terv magában foglalja a biztonsági intézkedések korszerűsítését új generációs kamerák, érzékelőrendszerek és egy új biztonsági irányító központ kialakításával.

Mindez azonban időbe telik, és a Louvre betörőinek elfogása már nem csupán egy bűncselekmény felderítéséről szól, hanem a nemzeti kincsek és Franciaország hírnevének megmentéséről is – jegyezte meg a Sky News.

Hogy pontosan mi minden tűnt el a múzeumból, arról itt írtunk bővebben.

Kiemelt kép: a bűnözők által használt teherlift a párizsi Louvre múzeumnál 2025. október 19-én, miután reggel tolvajok ékszereket loptak a múzeum úgynevezett napóleoni gyűjteményéből. A tettesek a bűncselekmény után elmenekültek. MTI/AP/Alexander Turnbull.