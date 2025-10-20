Újabb részletek derültek ki az „évtized rablásáról” – a rendőrség versenyt fut az idővel a Louvre-t kifosztó tolvajok ellen

Profi munkát végeztek a vakmerő rablás végrehajtó betörők a párizsi Louvre múzeumban. A francia belügyminiszter részletezte: az elkövetők egy kosaras emelő segítségével, egy teherautóra szerelt platformról hatoltak be az épületbe, betörtek egy ablakot, majd elmenekültek a „felbecsülhetetlen értékű, történelmi jelentőségű” ékszerekkel. A rendőrség „versenyt fut az idővel”, hogy visszaszerezze a tolvajok által ellopott kincseket.

Mint írtuk, a világhírű múzeumot vasárnap be kellett zárni, miután a tolvajok helyi idő szerint reggel fél tíz körül bejutottak abba a galériába, ahol a francia koronázási ékszereket őrzik. A Louvre a történtek miatt a hétfőn napon is zárva volt a látogatók elől.

Arthur Brand műkincsnyomozó szerint a bűncselekmény „az évtized rablása”. Hozzátette:

ahhoz, hogy a „felbecsülhetetlen” tárgyakat visszaszerezzék, a rendőrségnek egy héten belül el kell fognia az elkövetőket.

Brand a Sky News-nak elmondta, hogy ezek a koronázási ékszerek annyira híresek, hogy eladni gyakorlatilag lehetetlen. „Egyetlen lehetőségük, ha beolvasztják az aranyat és az ezüstöt, kiszedik, esetleg újravágják a gyémántokat. Így tűnhetnek el örökre” – fogalmazott.

Önmagát ismételve hangsúlyozta: „A rendőrségnek egy hete van. Ha elkapják a tolvajokat, az ékszerek talán még megvannak. De ha tovább tart, a zsákmány valószínűleg eltűnik – és feldarabolják. Ez versenyfutás az idővel.”

A BBC beszámolója szerint az ilyen rablásokat megrendelő bűnszervezetek nem a világhírű festményeket veszik célba, hiszen azokat sem bemutatni, sem eladni nem lehet. Ehelyett azokat a tárgyakat keresik, amelyeket gyorsan pénzzé tehetnek, és az ékszerek ennek a listának az élén állnak. Bármilyen hatalmas is a koronák és diadémok történelmi vagy kulturális értéke, könnyen darabokra szedhetők és külön-külön eladhatók. Még a nagy, híres gyémántokat is újravághatják. Az így kapott ár talán nem éri el az eredeti műtárgy értékét, de még így is jelentős összegről van szó.

Franciaország igazságügyi minisztere, Gérald Darmanin, az esetet a francia biztonsági szolgálatok kudarcának nevezte. „Párizsban és Franciaországban rengeteg múzeum van, amelyekben felbecsülhetetlen értékű kincseket őriznek” – mondta a miniszter a France Inter rádiónak.

„Ami biztos, hogy kudarcot vallottunk. Minden francia úgy érzi, őt is kirabolták.”

– fogalmazott

Ezek az ékszerek tűntek el

A francia kulturális minisztérium nyolc „felbecsülhetetlen értékű” ellopott tárgyat nevezett meg. A párizsi ügyészség szerint egy kilencedik tárgyat is elvittek, de azt a helyszínen sikerült visszaszerezni.

Az ellopott ékszerek Napóleon feleségének, Mária Lujza császárnőnek; sógornőjének, Hortenzia holland királynőnek; Mária Amélia királynőnek; Franciaország utolsó királyának, Lajos Fülöpnek (aki 1830-tól 1848-ig uralkodott) feleségének; valamint Eugénie császárnőnek, III. Napóleon feleségének (aki 1852-től 1870-ig uralkodott) tulajdonában voltak – írja a BBC.

A minisztérium szerint az ellopott tárgyak az alábbiak:

Egy tiara Mária Amélia királyné és Hortenzia királyné ékszerkészletéből;

Egy nyaklánc Mária Amélia királyné és Hortenzia királyné zafír ékszerkészletéből;

Egy fülbevaló Mária Amélia királyné és Hortenzia királyné zafír ékszerkészletéből;

Egy smaragd nyaklánc Mária Lujza császárné szettjéből;

Egy smaragd fülbevaló pár Mária Lujza császárné szettjéből;

Egy díszes bross;

Eugénia császárné tiarája;

Eugénia császárné nagy brossa.

France’s Ministry of Culture confirmed that eight priceless jewels were taken in the Louvre heist, including: – a sapphire tiara,

– a necklace and earrings once owned by Queen Hortense de Beauharnais and later Queen Marie-Amélie,

– an emerald set from Napoleon’s wife… pic.twitter.com/5vHh1SkztZ — Open Source Intel (@Osint613) October 19, 2025

A Le Parisien francia lap korábban arról számolt be, hogy a helyszínen visszaszerzett tárgy Eugénia császárné, III. Napóleon feleségének koronája volt – bár megrongálódott állapotban.

A hatóságok a rablás részleteit azután hozták nyilvánosságra, hogy a világ leglátogatottabb múzeuma – amely naponta akár 30 000 látogatót is fogad – az X közösségi oldalon közölte: „rendkívüli okok miatt” bezár.

Rachida Dati kulturális miniszter elmondta, hogy a biztonsági kamerák felvételein látható:

a tolvajok „nem embereket céloztak, hanem nyugodtan, négy perc alatt bejutottak, betörték a vitrinek üvegét, összeszedték a zsákmányt, és távoztak. Nem alkalmaztak erőszakot, minden mozdulatuk profi volt”

– nyilatkozta a TF1 televíziónak.

Kiemelt kép: A párizsi Louvre főbejárata 2025. október 20-án (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)