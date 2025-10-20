Újabb merényletkísérlet: karbantartó lépcsőn menekítették Trumpot az elnöki gépre

Frissen kiépített vadászlest fedeztek fel a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, percekkel azelőtt, hogy a városba látogató Donald Trump felszállt volna a Washingtonba visszatérő elnöki gépre. Cikkünk bővül.

Szabályosan kiépített vadászlest fedezett fel az amerikai titkosszolgálat a floridai Palm Beach nemzetközi repülőterének közelében, közvetlenül azelőtt, hogy a városba látogató Donald Trump amerikai elnök vasárnap felszállt volna a Washingtonba visszatérő elnöki gépre – számolt be a Fox News.

A vadászállásról hibátlan rálátás nyílt az Air Force One-ra, amely végül biztonságban felszállt a floridai város repteréről.

BREAKING – It has been revealed that the discovered hunting stand at Palm Beach International Airport, with a direct line of sight to where President Trump disembarks Air Force One, is located within an established “no discharge” and “no hunting” FAA safety zone. pic.twitter.com/ivDNkrIgqv — Right Angle News Network (@Rightanglenews) October 19, 2025

Donald Trumpot a fokozott biztonsági intézkedések miatt „gyorsan, a karbantartó lépcsőn át” szállították fel az elnöki gépre – számolt be az amerikai hírtelevízió.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az erőszakos bűncselekmények elleni, Operation Summer Heat fedőnevű, három hónapos országos hadjárat eredményeiről a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartottt sajtóértekezleten 2025. október 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)