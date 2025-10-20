Trump kiabálva figyelmeztette Zelenszkijt: ha nem fogadja el Putyin feltételeit, az oroszok megsemmisítik Ukrajnát

Donald Trump pénteken egy többször is „kiabálássá” fajuló megbeszélés során arra sürgette Volodimir Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására. A Financial Times értesülései szerint a feszült Fehér Ház-beli találkozó során a „folyamatosan káromkodó” Trump figyelmeztette az ukrán elnököt: ha nem egyeznek bele a megállapodásba, Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy „meg fogja semmisíteni” Ukrajnát.

Zelenszkij és csapata azzal a céllal érkezett a Fehér Házba, hogy meggyőzzék Trumpot hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállításáról, ám az amerikai elnök végül elutasította a kérelmet.

A feszült találkozó hasonlított a februári, szintén nehéz Fehér Ház-beli találkozóra, amikor Trump és alelnöke, JD Vance kritizálta Zelenszkijt az amerikai támogatás iránti hálátlanság miatt. A pénteki megbeszélésen Trump szó szerint többször is ismételte Putyin álláspontját, még akkor is, ha azok ellentmondtak a korábbi, Oroszországról tett saját nyilatkozatainak – mondták a találkozóról tájékozott európai tisztviselők.

Egy európai tisztviselő szerint Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy Putyin szerint a konfliktus „különleges művelet, nem is háború”, és hozzáfűzte, hogy az ukrán vezetőnek meg kell állapodnia, különben elpusztítják az országát.

A tisztviselő szerint

Trump figyelmeztette Zelenszkijt: „Ha [Putyin] akarja, meg fog semmisíteni titeket.”

A találkozó egyik pontján az amerikai elnök félredobta Ukrajna harctéri térképeit, és ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át az egész Donbasz régiót Putyinnak.

„Trumpnak elege van abból, hogy újra és újra látja a frontvonal térképét. »Ez a piros vonal, fogalmam sincs, hol van. Soha nem jártam ott«”

– mondta a találkozó egy pontján Trump a tisztviselő szerint.

Trump azt is állította, hogy Oroszország gazdasága „nagyszerűen működik”, ami éles ellentétben áll a korábbi nyilvános kijelentéseivel, amelyekben Putyin tárgyalásra való kényszerítését sürgette, mondván, hogy az oroszok „gazdasága össze fog omlani”.

A nyilvánosságnak próbálják sikerként eladni a találkozót

Három másik európai tisztviselő, aki ismerte a Fehér Ház-beli tárgyalásokat megerősítette, hogy Trump a találkozó nagy részében Zelenszkijt oktatta ki, Putyin érveit ismételve a konfliktusról, és azt javasolva, fogadja el az orosz javaslatot.

„Zelenszkij nagyon negatív volt”

– mondta az egyik tisztviselő a találkozó után, hozzátéve, hogy az európai vezetők „nem optimisták, de pragmatikusan tervezik a következő lépéseket”.

Mindazonáltal az ukrán elnök Washingtonból való visszatérése után a következőket mondta az újságíróknak:

„Közelebb kerültünk a háború lehetséges végéhez. Ez nem jelenti azt, hogy biztosan véget ér, de Trump elnök sokat elért a Közel-Keleten, és ezt a lendületet kihasználva véget akar vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának.”

Emellett kiemelte az amerikai és az orosz elnök céljai közötti különbséget: „Trump gyors győzelmet akar — a háború végét — és ez minden ésszerű ember számára győzelem lenne. Putyin azonban Ukrajna teljes megszállását akarja.”

Zelenskyy megerősítette: Putyin azt mondta Trumpnak, hogy Ukrajna „vonuljon ki a Donbaszból – nem az egész keleti részből, hanem kifejezetten a Donbaszból, vagyis teljesen a Donyeck és Luhanszk régiókból”. Az ukrán elnök elmondta, világossá tette Trump számára, hogy „Ukrajna álláspontja ebben a kontextusban változatlan marad”.

Trump még vasárnap a Fox Newsnak azt mondta, hogy biztos a konfliktus lezárásában, és hozzátette, hogy Putyin „valamit el fog venni”, mivel „bizonyos területeket már megszerzett”.

Az ukránok szerint többről lehet szó, mint területszerzésről

Putyin csütörtökön új ajánlatot tett Trumpnak, amely szerint Ukrajna átadná az ellenőrzése alatt álló keleti Donbasz-részeket cserébe a két déli frontvonalbeli régió, Herszon és Zaporizzsja kisebb részeinek visszaszerzéséért. Zelenszkij a pénteki találkozó után azt mondta, hogy még mindig nem érti pontosan, mit hajlandóak a oroszok feladni ezeken a területeken. „Eddig nincs világos álláspont” – fogalmazott.

Az orosz javaslat kis engedmény a korábbi, augusztusi alaszkai Trump–Putyin találkozón tett ajánlathoz képest, ahol Putyin azt mondta, hajlandó befagyasztani a frontvonal többi részét, ha Ukrajna átadja a Donbaszt. Azonban a Donbasz ukrán ellenőrzés alatt álló részeinek átadása elfogadhatatlan Ukrajna számára, mivel Moszkvának olyan területet adna, amelyet csak részben foglalt el az elmúlt évtizedben, és amelyet Putyin 2022-es inváziója óta sem sikerült teljesen megszereznie.

„A Donbasz átadása Oroszországnak harc nélkül elfogadhatatlan az ukrán társadalom számára, és Putyin ezt jól tudja”

– mondta Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke, majd hozzátette, Putyin talán szándékosan próbálja ezzel megosztani Ukrajnát és aláásni az egységüket. „Nem az a cél, hogy Oroszország több területet szerezzen; arról szól, hogyan pusztítson el minket belülről” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)