Trump győzködte Zelenszkijt, hogy fogadja el Putyin feltételeit, különben Oroszország elpusztítja Ukrajnát

Donald Trump arra szólította fel Ukrajnát, hogy fogadja el Vlagyimir Putyin békefeltételeit, vagy nézzen szembe a megsemmisüléssel – írja a Telegraph. Az amerikai elnök, aki nem sokkal korábban beszélt orosz kollégájával, a Volodimir Zelenszkijjel folytatott találkozóján élesen bírálta Ukrajna ellenállását. A beszámolók szerint Trump kiabált, káromkodott, majd félresöpörte az ukrán hadi helyzetet bemutató térképeket, miközben arra próbálta rávenni az ukrán elnököt, hogy adja fel Donyeck térségét Oroszországnak.

Európai diplomaták szerint Trump a megbeszélés során több ponton visszhangozta Putyin érveit, noha korábban még „papírtigrisnek” nevezte Oroszországot. Az elnök Zelenszkijnek azt mondta: „Vesztésre állsz. Ha Putyin akarja, elpusztít téged.”

Trump újabb külpolitikai sikert szeretne elérni, miután közvetítő szerepet vállalt az Izrael és a Hamász terrorszervezet közötti konfliktusban.

Az elmúlt hónapokban azonban ingadozott az orosz és ukrán álláspont között, és több alkalommal is enyhített a Moszkvával szembeni szankciókon, miután beszélt Putyinnal.

Zelenszkij a Fehér Házban nem engedett: visszautasította, hogy Ukrajna olyan békemegállapodást kössön, amely kiszolgáltatná az országot Oroszországnak.

A találkozó után azonban csalódottan távozott, mivel Trump nem adott engedélyt a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták szállítására.

Friedrich Merz német kancellár szombaton úgy fogalmazott: „A látogatás nem úgy alakult, ahogy Zelenszkij remélte.” Az ukrán elnök az NBC Newsnak nyilatkozva elmondta: nem ismeri Trump és Putyin közötti tárgyalások részleteit, de úgy véli, a Tomahawkok segíthetnének Moszkvát komoly béketárgyalásokra kényszeríteni.

Arra a kérdésre, hogy Trumpnak keményebben kellene-e fellépnie Putyinnal szemben, Zelenszkij így válaszolt: „Igen… mert Putyin hasonló, csak erősebb, mint a Hamász. Ez egy nagyobb háború, és ő a világ második legnagyobb hadseregének vezetője.”

Zelenszkij szerint Oroszország nem áll nyerésre, és Putyin célja nem pusztán területszerzés.

„Nem értem, miért van szüksége a világ legnagyobb országának vezetőjének még néhány kilométerre. Ez a háború nem a földről szól, hanem a szuverenitásunkról és a függetlenségünkről” – fogalmazott.

Trump a következő hetekben Budapesten találkozik Putyinnal, hogy előmozdítsa a béketárgyalásokat. Az orosz elnök a korábbi telefonbeszélgetésük során felvetette, hogy hajlandó lenne lemondani Zaporizzsja és Herszon egyes részeiről, ha cserébe megkapja az egész Donbaszt – a javaslatot az európai diplomaták „abszurdnak” nevezték.

Zelenszkij közölte, hogy kész részt venni a budapesti békecsúcson, de kételkedik abban, hogy Putyin valóban a békét akarja.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)