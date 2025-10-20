Továbbra is érvényben van a tűzszünet Gázában – hívta fel a figyelmet Donald Trump

A tűzszünet továbbra is érvényben van a főként palesztinok lakta Gázai övezetben – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint vasárnap.

„Igen, érvényben van” – mondta Trump újságíróknak az elnöki repülőgépen.

Az izraeli hadsereg előző napi közlése szerint a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei Rafahnál többször is megtámadták az izraeli erőket, és ezzel súlyosan megsértették a két fél között egy héttel ezelőtt kihirdetett tűzszüneti megállapodást, amelynek kidolgozásában az amerikai kormányzatnak főszerepe volt. Válaszul a hadsereg légicsapásokat mért a szélsőségesekre, de este bejelentette, hogy továbbra is betartja a megállapodást.

Ez volt az első nagyobb mértékű erőszak a fegyverszünet október 10-i hatálybalépése óta.

Donald Trump a Hamász műveleteiről úgy nyilatkozott, hogy a helyzet „elég zavaros volt”. Hozzátette: „úgy véljük, hogy a vezetők valószínűleg nem vettek részt benne.”

A Hamász vasárnap közleményt adott ki, amely szerint „nincs tudomása” semmilyen rafahi összecsapásról, és továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás betartása mellett a Gázai övezet teljes területén.

Kiemelt kép: Romok között palesztin emberek a gázai al-Dzsalaa úton 2025. október 12-én (Fotó: MTI/AP/Abdel-Karim Hana)