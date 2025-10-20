Csatlakozna az Európai Unióhoz a cseh lakosság több mint fele

Csehország tagságát az Európai Unióban a lakosság 55 százaléka támogatja, 24 százaléka ellenzi, míg 21 százaléknak nincs konkrét véleménye ebben a témában – derült ki abból az országos felmérésből, amelyet az NMS ügynökség készített a Právo napilap és a Novinky.cz hírportál megrendelésére.

A két sajtóorgánum azért rendelte meg a felmérést, mert az októberi képviselőházi választások előtti kampányban ez a téma hangsúlyosan szerepelt.

Két párt – a parlamentbe bejutott Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint a bejutási küszöb alatt maradt kommunista Stacilo! (Elég volt!) szövetség – a kampányban azt hangoztatta, hogy népszavazást szeretne Csehország uniós tagságáról. A választások nyertesével, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalommal kormányzati szerepről tárgyaló SPD választóinak körében Csehország uniós tagságának támogatottsága a mostani felmérés szerint csak 12 százalékos.

Tomio Okamura, az SPD elnöke a választások után azonban bejelentette, hogy

a mozgalom kormányzati szerepvállalása idején nem fog népszavazást szorgalmazni ebben a témában.

A felmérés készítői azt is megkérdezték, mit gondolnak a lakosok Csehország politikai helyzetének alakulásáról az 1989. novemberi rendszerváltás után. A megkérdezettek 38 százalékának az a véleménye, hogy Csehország jó irányban halad, 42 százalék ennek az ellenkezőjéről van meggyőződve, míg 20 százalék a „jó is, rossz is” válasz híve.

A NMS értékelése szerint a lakosságot nagymértékben és alapvetően saját gazdasági és szociális helyzete befolyásolja. Az ügynökség rámutatott:

a megkérdezettek 44 százaléka azt mondta, hogy az utóbbi két évben saját gazdasági helyzete romlott, és csak 19 százalék mondta azt, hogy javult, és most jobban él, mint korábban.

Kiemelt kép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke bejelenti az ANO választási győzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)