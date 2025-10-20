Orosz nemzeti színekkel díszített nyakkendőben ült le Zelenszkijjel az Egyesült Államok hadügyminisztere

Az Egyesült Államok háborús miniszerét azzal vádolták meg, hogy „az orosz trikolór színeit” viselte a Volodimir Zelenszkijjel tartott találkozó során.

Kibontakozott egy diplomáciai vita, miután Pete Hegseth-t azzal vádolták, hogy oroszbarát nyakkendőt viselt, amikor Volodimir Zelenszkijt fogadta.

Az amerikai hadügyminiszter fehér-kék-piros csíkos nyakkendőt viselt az ukrán elnök washingtoni látogatása során, ami sokak szerint az orosz zászló színeit tükrözte.

Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ szerint Hegseth kitűnt kollégái közül, mert a „orosz trikolór színeiben készült nyakkendőt” viselte. „Hegseth nyakkendője, amelyen a fehér, kék és piros csíkok pont ugyanabban a sorrendben szerepelnek, mint az orosz nemzeti zászlón, kiemelkedett az amerikai delegáció egyébként visszafogott öltözékei közül” – írta a TASZSZ.

Remember when Vance berated Zelenskyy for not wearing a tie? I think Hegseth wearing a Russian flag tie was worse than what Zelenskyy did. https://t.co/VZNtAaG1sS — Aryan (@aryandarmana) October 18, 2025

Bár az Egyesült Államok zászlaja is tartalmazza ugyanazokat a színeket, a sorrend és a mintázat különösen feltűnővé tette a választást. Trump és a többi hivatalnok egyszínű, egyszerű nyakkendőt viselt.

Kirill Dmitrijev, Putyin gazdasági megbízottja tovább fokozta a vitát, amikor megosztott egy képet Hegseth nyakkendőjéről az orosz zászló felirattal – amit sokan hallgatólagos jóváhagyásként értelmeztek. Ron Filipkowski, a baloldali Meidas Touch szerkesztője az X-en azt írta: „Úgy tűnik, az oroszoknak tetszik Hegseth nyakkendője. Nem piros-fehér-kék, hanem piros-kék-fehér, mint az orosz zászló, és Zelenszkijvel való találkozóra viselte.” Ugyanakkor JD Vance, az Egyesült Államok alelnöke megpróbálta eloszlatni a találgatásokat, az X-en azt írva: „Vagy talán az amerikai színeket viselte.”

Megjegyezték, hogy Hegseth amerikai zászlós díszzsebkendőt is viselt az öltönyzsebében. A színválasztás azon aggodalmak közepette történt, hogy Trump ukrajnai álláspontja eltolódhatott, miután

késleltette Kijev számára a hosszú hatótávolságú Tomahawk rakéták szállítását, amelyek Oroszország belsejébe is képesek elérni.

Ehelyett Steve Witkoff, az amerikai elnök vezető tárgyalója arra próbálta rávenni Zelenszkijt, hogy az egész Donyecki régiót adja át Oroszországnak az Ukrajnában zajló háború befejezése érdekében, derült ki. Szombaton Friedrich Merz, a német kancellár azt mondta, hogy a látogatás „nem alakult úgy, ahogyan Zelenszkij remélte”.

Hegseth ismert merész öltözködési stílusáról, amely gyakran az amerikai zászlót jeleníti meg. Korábban már látták olyan zoknit viselni, amelyre csillagok és csíkok voltak hímezve, és büszkén mutatta az amerikai zászlót öltönye belsejére hímezve. A nyakkendője körüli vitára egyelőre nem reagált. Garri Kaszparov, az orosz sakknagymester és a Kreml kemény kritikusa az X-en azt írta: „A Trump-kormány problémája nem pusztán az, hogy vannak orosz kapcsolataik, hanem az, hogy ezek a kapcsolatok kifejezetten Oroszországhoz kötődnek.”

Hegseth korábban azt javasolta, hogy Ukrajna fogadja el területei elvesztését a háború befejezése érdekében.

Azonban a múlt héten, egy európai vezetőkkel folytatott találkozón figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „árat fog róni Oroszországra”, ha az nem törekszik a háború lezárására, ezzel eddigi legerősebb bírálatát fogalmazva meg Moszkva felé.

Kiemelt kép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik)