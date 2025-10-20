Műsorújság
Merényletek Donald Trump ellen: Budapest előtt történhetett a legfrissebb kísérlet

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.10.20. 15:09

Három nappal azután, hogy Donald Trump bejelentette, Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, egy ellene készülő merényletet észleltek a titkosszolgálat emberei. Sorozatos merényletkísérletek zajlanak az elnök ellen, akire már megválasztása előtt is rálőttek. Összefoglalónk.

Az utolsó percben, nem sokkal az elnöki gép felszállása előtt fedezték fel vasárnap a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtéren, hogy

valaki vadászlest állított fel a repülőtér közelében, egy fa ágai között.

Az alkalmatosságról teljes belátás nyílt az elnökre várakozó Air Force One-ra.

Visszatérő helyszín

Az újabb lehetséges merényletkísérletről a Fox News számolt be. A CNN még órákkal később sem tüntette fel honlapján az újabb merényletkísérletet, ehelyett a Trump magánjellegű, ottani golfklubjában tett floridai látogatása elleni, szélsőbaloldali megmozdulásról olvashattak az érdeklődők egy elfogult, a demonstrációt támogató hangnemben írt beszámolót.

A Fox News tudósításából kiderül: az amerikai titkosszolgálat, a USSS fedezte fel a vadászlest.


Nem a véletlen műve, hogy éppen a floridai Palm Beachben kerül sor alig több mint egy év leforgása alatt immár a második, Donald Trump elleni merényletre. A tengerparti városban található ugyanis a „Trump Nemzetközi Golfklub” hálózat floridai golfpályája. Az elnök nevét viselő klub pályái megtalálhatók Dubaiban, a New Jersey-i Bedminsterben, de vannak a klubhálózatnak New Yorkban és Washington D.C.-ben is pályái.

Merényletek és merényletkísérletek Donald Trump ellen:

  • 2024. július 13, Pennsylvania, Butler: lőfegyveres merénylet, egy halálos áldozat, Trumppal együtt három sebesült
  • 2024. szeptember 16., Florida, Palm Beach: tűzharc Trumpra felfegyverkezve váró merénylővel
  • 2024. október 13., Riverside, Kalifornia: illegális fegyverekkel megrakott terepjáróval tart egy férfi Trump kampánygyűlésére, a rendőrök feltartóztatják.
  • 2025. október 19.: kiépített vadászlest talál a titkosszolgálat a Palm Beach-i nemzetközi repülőtér közelében, az elnöki gép felszállása előtt.

Ukrán szál? 

Valószínűleg a floridai, 27 lyukú, 1999-ben nyílt létesítmény lehet Trump kedvence: az az első, általa létesített golfpálya, melyet gyakran meglátogat. Szintén a városban található a Mar-a-Lago villa, az elnök rezidenciája is.

Nem lehet túl „szívbajos” az Egyesült Államok jelenlegi elnöke: a floridai pályát ugyanis azt követően is igénybe veszi, hogy ugyanott. Palm Beachben súlyos, lövöldözéssel is járó merényletkísérlet történt ellene 2024. szeptember 16-án. Aznap a titkosszolgálat emberei tűzharcba keveredtek egy Ryan Ruth nevű férfival, aki egy bokorban megbújva, egy a AK-47-es távcsöves puskával, két táskával és egy GoPro kamerával várta Trumpot, akit sikerült is pár száz méterre megközelítenie.


A titkosszolgálat egyik munkatársa szúrta ki a fegyver csövét, így is csak tűzharcban sikerült elfogni a merénylőt.

Mint arról a Sky News is beszámolt, az 59 éves férfit, akinek teljes neve Ryan Wesley Routh, és aki aktivistaként korábban

azt állította, hogy katonákat toborzott Ukrajna számára,

néhány hete – szeptember 24-én – bűnösnek találta egy floridai bíróság Donald Trump meggyilkolásának kísérletében.

Az előző merénylet tehát, legalábbis az elkövető motivációit tekintve, összefüggésben állt az ukrajnai háborúval, míg a jelenlegi merényletkísérletre történő előkészületet három nappal azután fülelte le a titkosszolgálat, hogy Donald Trump csütörtökön bejelentette: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Véres szájú uszítás, véres merénylet

Donald Trumpot ellen már újabb megválasztását célzó kampányának időszakában is véres gyilkossági kísérlet történt: 2024. július 13-án, a Pennsylvania államban lévő Butler közelében lőttek rá az akkor még republikánus elnökjelöltként kampányoló politikusra.

Donald Trump volt amerikai elnököt, a Republikánus Párt elnökjelöltjét (k) a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei veszik körbe a Pennsylvania állambeli Butlerben rendezett kampánygyűlésen 2024. július 13-án. A rendezvényen Trump beszéde közben lövések dördültek, a politikus a jobb fülén megsérült, de védőgyűrűben a saját lábán hagyta el a pódiumot. Újra megpróbálják? (Fotó: MTI/EPA/DAVID MAXWELL)

Trump szokatlan módon úgy nyert elnökválasztást, hogy a korábban, általa betöltött elnöki mandátum után kampányolt újraválasztásáért. Ez viszont csak pár miliméteren múlott: a merénylő, a húszéves Thomas Matthew

Crooks egy AR–15 típusú félautomata fegyverrel nyolc célzott lövést adott le

az amerikai politikusra.

Mint arról a merénylet évfordulóján a hirado.hu is megemlékezett, a golyók közül azonban csak egy ért célba, megsebesítve Trump elnök jobb-fülcimpáját, a többi a feje mellett zúgott el. Egy ötvenéves tűzoltó, Corey Comperatore, aki közvetlenül a beszédet tartó Donald Trump mögött ült, halálos lövést kapott, két másik érdeklődő pedig súlyos sérüléseket szenvedett.


Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a merényletet követően lapunknak elmondta: egy abszolút túlzó, gyűlöletkeltő kampányt folytattak Trump ellen, s ennek a felfokozott hangulatnak az eredménye volt a merénylet.

Gyanús terepjáró

Donald Trump ellen 2024 októberében egy újabb – abban az esztendőben a harmadik – merényletre is sor került: október 13-án a tartóztatták le a rendőrök azt a 49 éves, Vem Miller nevű férfit, aki egy terepjáróban tartott Donald Trump Coachella-völgyben rendezett gyűlésére. Az autóban több lőfegyver is volt: a férfinál egy

illegálisan tartott, csőre töltött vadászpuskát,

illetve egy pisztolyt, valamint nagy kapacitású tárat is legfoglalt a rendőség. A férfinál az első híradások szerint egy hamis VIP-belépő is volt.

A terepjáró vezetőjét később szabadon engedték.

Kiemelt kép: A Trump Nemzetközi Golfklub hátsó bejárata előtt őrködnek rendőrök a floridai West Palm Beachben 2024. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich)

