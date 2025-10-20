Merényletek Donald Trump ellen: Budapest előtt történhetett a legfrissebb kísérlet

Három nappal azután, hogy Donald Trump bejelentette, Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, egy ellene készülő merényletet észleltek a titkosszolgálat emberei. Sorozatos merényletkísérletek zajlanak az elnök ellen, akire már megválasztása előtt is rálőttek. Összefoglalónk.

Az utolsó percben, nem sokkal az elnöki gép felszállása előtt fedezték fel vasárnap a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtéren, hogy

valaki vadászlest állított fel a repülőtér közelében, egy fa ágai között.

Az alkalmatosságról teljes belátás nyílt az elnökre várakozó Air Force One-ra.

Visszatérő helyszín

Az újabb lehetséges merényletkísérletről a Fox News számolt be. A CNN még órákkal később sem tüntette fel honlapján az újabb merényletkísérletet, ehelyett a Trump magánjellegű, ottani golfklubjában tett floridai látogatása elleni, szélsőbaloldali megmozdulásról olvashattak az érdeklődők egy elfogult, a demonstrációt támogató hangnemben írt beszámolót.

A Fox News tudósításából kiderül: az amerikai titkosszolgálat, a USSS fedezte fel a vadászlest.

This is where the „hunting stand” was found across from the Palm Beach Airport. Surrounded by populated areas on all sides. No way was hunting allowed here. pic.twitter.com/OaWEt6gxps — john jackson (@pvtjokerus) October 19, 2025



Nem a véletlen műve, hogy éppen a floridai Palm Beachben kerül sor alig több mint egy év leforgása alatt immár a második, Donald Trump elleni merényletre. A tengerparti városban található ugyanis a „Trump Nemzetközi Golfklub” hálózat floridai golfpályája. Az elnök nevét viselő klub pályái megtalálhatók Dubaiban, a New Jersey-i Bedminsterben, de vannak a klubhálózatnak New Yorkban és Washington D.C.-ben is pályái.

Merényletek és merényletkísérletek Donald Trump ellen:

2024. július 13, Pennsylvania, Butler: lőfegyveres merénylet, egy halálos áldozat, Trumppal együtt három sebesült

2024. szeptember 16., Florida, Palm Beach: tűzharc Trumpra felfegyverkezve váró merénylővel

2024. október 13., Riverside, Kalifornia: illegális fegyverekkel megrakott terepjáróval tart egy férfi Trump kampánygyűlésére, a rendőrök feltartóztatják.

2025. október 19.: kiépített vadászlest talál a titkosszolgálat a Palm Beach-i nemzetközi repülőtér közelében, az elnöki gép felszállása előtt.

Ukrán szál?

Valószínűleg a floridai, 27 lyukú, 1999-ben nyílt létesítmény lehet Trump kedvence: az az első, általa létesített golfpálya, melyet gyakran meglátogat. Szintén a városban található a Mar-a-Lago villa, az elnök rezidenciája is.

Nem lehet túl „szívbajos” az Egyesült Államok jelenlegi elnöke: a floridai pályát ugyanis azt követően is igénybe veszi, hogy ugyanott. Palm Beachben súlyos, lövöldözéssel is járó merényletkísérlet történt ellene 2024. szeptember 16-án. Aznap a titkosszolgálat emberei tűzharcba keveredtek egy Ryan Ruth nevű férfival, aki egy bokorban megbújva, egy a AK-47-es távcsöves puskával, két táskával és egy GoPro kamerával várta Trumpot, akit sikerült is pár száz méterre megközelítenie.

🚨MAJOR BREAKING: Attempted Trump assassin Ryan Routh FOUND GUILTY ON ALL CHARGES, faces LIFE in prison. Good. pic.twitter.com/beZzSaRTT9 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 23, 2025



A titkosszolgálat egyik munkatársa szúrta ki a fegyver csövét, így is csak tűzharcban sikerült elfogni a merénylőt.

Mint arról a Sky News is beszámolt, az 59 éves férfit, akinek teljes neve Ryan Wesley Routh, és aki aktivistaként korábban

azt állította, hogy katonákat toborzott Ukrajna számára,

néhány hete – szeptember 24-én – bűnösnek találta egy floridai bíróság Donald Trump meggyilkolásának kísérletében.

Az előző merénylet tehát, legalábbis az elkövető motivációit tekintve, összefüggésben állt az ukrajnai háborúval, míg a jelenlegi merényletkísérletre történő előkészületet három nappal azután fülelte le a titkosszolgálat, hogy Donald Trump csütörtökön bejelentette: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Véres szájú uszítás, véres merénylet

Donald Trumpot ellen már újabb megválasztását célzó kampányának időszakában is véres gyilkossági kísérlet történt: 2024. július 13-án, a Pennsylvania államban lévő Butler közelében lőttek rá az akkor még republikánus elnökjelöltként kampányoló politikusra.

Donald Trump volt amerikai elnököt, a Republikánus Párt elnökjelöltjét (k) a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei veszik körbe a Pennsylvania állambeli Butlerben rendezett kampánygyűlésen 2024. július 13-án. A rendezvényen Trump beszéde közben lövések dördültek, a politikus a jobb fülén megsérült, de védőgyűrűben a saját lábán hagyta el a pódiumot. Újra megpróbálják? (Fotó: MTI/EPA/DAVID MAXWELL)

Trump szokatlan módon úgy nyert elnökválasztást, hogy a korábban, általa betöltött elnöki mandátum után kampányolt újraválasztásáért. Ez viszont csak pár miliméteren múlott: a merénylő, a húszéves Thomas Matthew

Crooks egy AR–15 típusú félautomata fegyverrel nyolc célzott lövést adott le

az amerikai politikusra.

Mint arról a merénylet évfordulóján a hirado.hu is megemlékezett, a golyók közül azonban csak egy ért célba, megsebesítve Trump elnök jobb-fülcimpáját, a többi a feje mellett zúgott el. Egy ötvenéves tűzoltó, Corey Comperatore, aki közvetlenül a beszédet tartó Donald Trump mögött ült, halálos lövést kapott, két másik érdeklődő pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

#Breaking Assassination attempt on Donald Trump

Several gun shots were fired on him in a rally at Butler, Pennsylvania

Bullet hit his upper part of ear

Suspected Shooter Dead In his previous rallies Trump said

„Either Deep State will destroy us or we will destroy Deep State” pic.twitter.com/F2tAAgddmH — STAR Boy TARUN (@Starboy2079) July 14, 2024



Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a merényletet követően lapunknak elmondta: egy abszolút túlzó, gyűlöletkeltő kampányt folytattak Trump ellen, s ennek a felfokozott hangulatnak az eredménye volt a merénylet.

Gyanús terepjáró

Donald Trump ellen 2024 októberében egy újabb – abban az esztendőben a harmadik – merényletre is sor került: október 13-án a tartóztatták le a rendőrök azt a 49 éves, Vem Miller nevű férfit, aki egy terepjáróban tartott Donald Trump Coachella-völgyben rendezett gyűlésére. Az autóban több lőfegyver is volt: a férfinál egy

illegálisan tartott, csőre töltött vadászpuskát,

illetve egy pisztolyt, valamint nagy kapacitású tárat is legfoglalt a rendőség. A férfinál az első híradások szerint egy hamis VIP-belépő is volt.

A terepjáró vezetőjét később szabadon engedték.

Kiemelt kép: A Trump Nemzetközi Golfklub hátsó bejárata előtt őrködnek rendőrök a floridai West Palm Beachben 2024. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich)

