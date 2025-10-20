Megerősítette az FBI Donald Trump védelmét a feltételezett merényletkísérlet miatt

Az amerikai elnökök védelmét ellátó Titkos Szolgálat megerősítette Donald Trump védelmét, miután az elnöki repülőgép által használt floridai repülőtér közelében egy fára épített vadászlest találtak, rálátással a kifutópályára – közölte Dan Bongino, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóhelyettese hétfőn.

Dan Bongino elmondta, hogy Titkos Szolgálat kiszélesítette az elnök körüli biztonsági gyűrű hatósugarát. Közölte azt is, hogy

a Palm Beach Nemzetközi Repülőtér közelében felfedezett vadászlest eltávolították, és a hatóság szakemberei vizsgálják olyan nyomok után, amelyekből megállapítható, hogy ki és milyen célból alakította ki. Hozzátette, hogy egyelőre csak gyanúról van szó, a nyomozás pedig zajlik.

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy az utóbbi időszakban az Egyesült Államokban politikai okból végrehajtott erőszakcselekmények több alkalommal rejtekből elkövetett lőfegyveres támadásokat jelentettek. Az FBI igazgatóhelyettese példaként említette a Trump elleni két 2024-ben történt merényletkísérletet, a Charlie Kirk elleni gyilkosságot idén szeptemberben, valamint szintén a múlt hónapban a bevándorlási rendészet egy texasi létesítménye elleni támadást.

Az amerikai hatóságok vasárnap közölték, hogy egy mesterlövész számára is alkalmas, fára épített állást találtak Palm Beach repülőtere közelében, amelyet az elnököt szállító Air Force One repülőgép rendszeresen használ, amikor Trump a közelben található otthonában, Mar-a-Lago-ban tartózkodik.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója még vasárnap arról számolt be, hogy a vizsgálatot az általa vezetett szervezet irányítja, abban részt vesz a Titkos Szolgálat, valamint helyi hatóságok. Hangsúlyozta, hogy egyelőre letartóztatás nem történt az ügyben.

A Fehér Ház szintén vasárnap azt közölte, hogy a megnövelt biztonsági intézkedések miatt Trump elnök az Air Force One – egy Boeing 747-es óriásgép – egy alacsonyabb lépcsőjét használja, amelyen keresztül gyorsabban és rövidebb idő alatt tud ki- és beszállni.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház rózsakertjében tartott ünnepségen, amelyen átadja a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistának posztumusz odaítélt Elnöki Szabadság Érdemrendet, a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést a fréfi özvegyének 2025. október 14-én (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)